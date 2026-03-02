Desarticulan banda criminal implicada en el asesinato de alférez PNP Jhordy Escobedo Mori

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La Policía Nacional del Perú logró la detención de un presunto involucrado en el homicidio del alférez PNP Jhordy Steiner Escobedo Mori, ocurrido el 23 de octubre del año pasado, en Carabayllo.

El detenido se encontraba requisitoriado por el delito de robo agravado y sería integrante de la banda criminal "Los Malditos de Puente Piedra". En la detención se le incautó 2 artefactos explosivos, 1 teléfono celular y 1 chip.

¿Quién era el alférez Jhordy Escobedo?

Jhordy Escobedo era querido y respetado por sus compañeros en la comisaría de Carabayllo y en su ciudad natal, Chachapoyas. Participaba activamente en actividades comunitarias y mantenía una relación amorosa llena de gestos y sorpresas.

Estaba a punto de convertirse en padre. Su pareja, entre lágrimas, relató que le arrebataron al hombre que amaba y que ahora solo le queda el fruto de ese amor: su hijo en camino.

"No entiendo por qué lo mataron si era un buen policía", expresó con dolor.

El alférez perdió la vida tras recibir al menos cuatro disparos durante la madrugada del 23 de octubre de 2025 en el distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió cuando el joven, de 23 años, fue atacado por sicarios mientras permanecía dentro de un vehículo.

Asimismo, la enamorada señaló que fueron dos hombres que llegaron caminando y la obligaron descender del vehículo. Escobedo Mori cumplía dos años en servicio y actualmente laboraba en la comisaría de este distrito.

Detenciones anteriores

La Policía Nacional del Perú capturó a los presuntos asesinos entre el 6 y el 7 de noviembre del 2025, los detenidos fueron identificados como Kevyn Said Gamarra Bustamante, de 33 años, Máximo Enrique López Yllaconza, de 31 y Alfredo Huaripoma de 27.

Ellos serían integrantes de la organización criminal "Los Malditos de Puente Piedra" y, según la policía, formarían parte de su brazo armado.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de los implicados en el crimen en contra del alférez, Según la investigación del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo a los detenidos se les imputó el delito de robo agravado en grado de tentativa, con subsecuente de muerte en agravio del alférez.

Con esta nueva detención, las autoridades buscan cerrar el círculo en torno al crimen que conmocionó a Carabayllo y a la institución policial el año pasado. Mientras el recuerdo del alférez Jhordy Escobedo permanece vivo entre sus compañeros y su familia.