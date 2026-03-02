¡Se paraliza el Cristiano vs Tapia!: Al-Nassr y Al-Wasl suspenden esperado choque por la AFC Champions League Two

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El encuentro que muchos esperaban ver finalmente no se jugará por ahora. El choque entre Cristiano Ronaldo y Renato Tapia, programado en los cuartos de final de la AFC Champions League Two, fue suspendido de manera oficial.

El duelo enfrentaba a Al-Nassr FC y Al-Wasl FC, dos clubes protagonistas en la región. La ida debía jugarse en Emiratos Árabes Unidos y la vuelta en Arabia Saudita. Sin embargo, la Confederación Asiática de Fútbol anunció que el compromiso quedó aplazado "hasta nuevo aviso" por motivos de seguridad.

La noticia generó sorpresa, ya que el cruce no solo tenía peso deportivo, sino también mediático. Era la primera vez que Cristiano y Tapia podían verse las caras en un torneo de clubes en Asia.

Una decisión por seguridad

Según comunicó la organización del torneo, la medida responde a la situación actual en Medio Oriente. La prioridad, indicaron, es proteger a los jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El aplazamiento no afectaría solo a este partido. Otros encuentros programados en la región fueron reprogramados como parte de una decisión general. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para disputar el duelo.

Desde el entorno de Al-Nassr se había generado gran expectativa por el posible choque. El equipo saudí venía de eliminar al Arkadag FK en la fase anterior, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Por su parte, Al-Wasl había logrado una clasificación sufrida tras superar al Al-Zawraa en una seria con muchos goles.

En la edición anterior del torneo continental, Al-Nassr ya había vencido con claridad a Al-Wasl en fase de grupos, con protagonismo de Cristiano Ronaldo. Ese antecedente aumentaba la tensión para este nuevo cruce.

El esperado Cristiano vs Tapia

El foco mediático estaba puesto en el enfrentamiento entre el delantero portugués y el mediocampista de la selección peruana. Para Tapia, significaba medirse ante uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial. Para Cristiano, era otro reto en su etapa en el fútbol asiático.

Días antes del partido, el técnico de Al-Nassr, Jorge Jesus, explicó que la presencia de Ronaldo no corría peligro pese a molestias musculares recientes. Reflejando la nula gravedad, dejó en claro que el delantero estaba en condiciones de competir.

El aplazamiento cambia ahora los planes de ambos clubes. Además del impacto deportivo, también afecta la logística y la planificación del calendario.

Por ahora, el Cristiano vs Tapia deberá esperar. La serie sigue en pie, pero el balón no rodará hasta que la AFC confirme una nueva programación. La expectativa se mantiene y el duelo promete seguir dando que hablar.