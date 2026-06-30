Perú-Asia: convergencias y oportunidades

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las relaciones económicas y políticas entre el Perú y Asia, desde una perspectiva amplia, se han visto incrementadas de manera constante en las últimas décadas, tanto en el ámbito bilateral como multilateral. China, Japón y Corea del Sur son los socios tradicionales. India ha asumido en el tiempo una posición destacada. Las naciones del Sudeste Asiático (Asean) se ubican como socios emergentes. Los vínculos con Asia giran principalmente en torno al comercio, las inversiones y la tecnología.

China importa el 60% de los alimentos que consume; India requiere socios estratégicos.

La suscripción de acuerdos de libre comercio y la conformación de alianzas estratégicas con países del Asia es más frecuente que con cualquiera otra región. En el ámbito multilateral, el Perú forma parte del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), es socio de desarrollo del Asean y sigue con interés los trabajos del Brics.

Asia es el área más poblada del mundo, además de ser un centro generador de innovación e inteligencia artificial. Según estadísticas publicadas por el Banco Mundial, cuenta con 4,860 millones de habitantes, lo cual representa el 60% del total mundial. De ellos, China e India tienen el mayor porcentaje. El nivel de ingresos de su población es considerado medio-alto a escala global, con una tasa de consumo muy importante. Asia constituye un destino de interés para el Perú en términos de exportaciones, turismo, inversiones y captación de tecnología. Los principales socios comerciales del Perú son principalmente China, EE. UU., Corea, Japón, Canadá, los países del Asean, Australia, India, entre otros.

A partir de este escenario y su proyección político-económica es que debe buscarse fortalecer los vínculos con Asia a fin de lograr un importante posicionamiento estratégico en esa región. Ello por medio de mecanismos bilaterales de vinculación y de instrumentos regionales. Se han identificado elementos convergentes en el devenir histórico con esa región, en su conformación geográfica, en determinados intereses políticos y económicos, coincidencias culturales, entre otros temas. La formulación de estrategias amplias de acercamiento nos permitirá un mejor acceso a grandes mercados de consumo, fuentes de financiamiento y a centros generadores de nuevas tecnologías.

La estructura de la nueva realidad económica global ha creado convergencias de intereses entre Perú y Asia, lo que se pone de manifiesto a partir de una voluntad para avanzar hacia una interdependencia y complementariedad económica mediante la suscripción de acuerdos de libre comercio, de asociación económica (para evitar la doble tributación) y de promoción y protección recíproca de inversiones. China importa el 60% de los alimentos que consume; India requiere socios estratégicos en América Latina; Japón y Corea ofrecen cooperación técnica para el desarrollo nacional. La zona de libre comercio del Asean constituye una oportunidad para los productores nacionales, incluido el mercado Halal.

Debe destacarse la cooperación del Gobierno del Japón para la ejecución de las fases I y III del megaproyecto de irrigación Majes-Siguas en Arequipa, que permitirá la ampliación de la producción agrícola para lograr la seguridad alimentaria e incrementar la oferta exportable. A ello se sumarán programas de transferencia tecnológica e innovación. Igualmente, en el sur, la puesta en marcha del Corredor Tecnológico acordado con Corea ofrece amplias posibilidades.

Es importante también el planteamiento de una renovada arquitectura estratégica de relacionamiento con Asia a partir de esquemas de conectividad física, digital e institucional que faciliten la convergencia de propósitos, la creación de cadenas de calidad y de valor, y la identificación de bienes de consumo directo y precios competitivos. Asimismo, se busca la conformación de alianzas estratégicas privadas y de asociaciones público privadas para la ejecución de proyectos de infraestructura y de desarrollo inclusivo ampliado.

La entrada en funcionamiento del Puerto Multipropósito de Chancay, la culminación de la logística preparatoria del Parque Industrial de Ancón y de las Zonas Económicas Especiales Privadas concurrentes representan los instrumentos idóneos de una renovada política de acercamiento económico con Asia. Esta infraestructura logística convertirá al Perú en un polo o hub regional de conectividad y productividad, y ofrece una oportunidad privilegiada para incrementar el comercio con Asia.

Asimismo, la construcción de la red de interconexión ferroviaria con el Brasil le otorgará al Perú una proyección particular en las iniciativas propuestas para unir las posibilidades que ofrecen la costa del Pacífico con la del Atlántico frente a los objetivos de avanzar en el relacionamiento con Asia.