MTC eleva el aeropuerto de Ayacucho a categoría internacional e iniciará su modernización

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ayacucho se prepara para ingresar a una nueva etapa en su conectividad aérea. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la declaratoria internacional del aeropuerto "Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte", una decisión que permitirá fortalecer el desarrollo económico y turístico de la región, además de impulsar futuras conexiones con el extranjero.

El anuncio fue realizado por el titular del MTC, Aldo Martín Prieto Barrera, durante una actividad oficial en la región, donde también se confirmó la ejecución de obras de modernización destinadas a mejorar la infraestructura aeroportuaria y elevar los estándares de seguridad y operación del terminal aéreo.

La medida convierte a Ayacucho en uno de los aeropuertos del país con capacidad para recibir operaciones internacionales, abriendo nuevas posibilidades para el turismo, la inversión y el intercambio comercial. La declaratoria forma parte de la estrategia del Gobierno para descentralizar la conectividad aérea y fortalecer el desarrollo regional.

Modernización contempla nuevas obras

Entre los proyectos anunciados figura la construcción de un nuevo cerco perimétrico, que demandará una inversión superior a los 10 millones de dólares. La intervención permitirá optimizar más de siete kilómetros de infraestructura de seguridad alrededor del terminal aéreo.

Las obras también incluirán iluminación perimetral con tecnología LED, sistemas de videovigilancia monitoreados en tiempo real y mejoras orientadas a reforzar la seguridad operacional del aeropuerto. Los trabajos están previstos para iniciarse en noviembre de 2026.

Asimismo, el MTC continúa impulsando la ampliación del terminal y la adquisición de predios necesarios para futuras intervenciones que permitan incrementar la capacidad operativa del aeropuerto ayacuchano.

Turismo y desarrollo económico regional recibirán impulso

Adicionalmente, se informó que para el tercer trimestre de 2026 se concretará la instalación de un sistema portátil de luces de balizamiento. Esta implementación habilitará las condiciones técnicas necesarias para permitir operaciones nocturnas en el futuro, brindando mayor flexibilidad a las aerolíneas, mejorando las opciones de horarios para los pasajeros y promoviendo la competencia comercial.

"Es una inmensa puerta que abrimos hoy para proyectar a Ayacucho hacia nuevos mercados. Con esta internacionalización, impulsamos firmemente el turismo y el desarrollo económico, generando progreso tangible, más empleos y oportunidades reales que beneficiarán de forma directa a nuestra gente, a las familias, artesanos y emprendedores ayacuchanos", destacó el ministro Aldo Prieto.

Especialistas consideran que la internacionalización del aeropuerto podría generar un impacto positivo en sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Ayacucho es uno de los destinos culturales más importantes del país y recibe miles de visitantes cada año.

Con la declaratoria internacional y las obras anunciadas, el aeropuerto de Ayacucho inicia una transformación que podría cambiar la dinámica económica de la región. La modernización de su infraestructura y la apertura a nuevas rutas representan una oportunidad para fortalecer la conectividad y acercar a la región a nuevos mercados nacionales e internacionales.