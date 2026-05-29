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ONPE anuncia cambios en locales de votación en Lima Metropolitana: Revisa AQUÍ si tu mesa fue reubicada

La entidad electoral confirmó que 136 mesas de sufragio serán trasladadas de parques y espacios abiertos hacia instituciones educativas para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

ONPE priorizará instituciones educativas para garantizar espacios adecuados.
ONPE priorizará instituciones educativas para garantizar espacios adecuados. (Composición Exitosa)

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 29/05/2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 136 mesas de votación en Lima Metropolitana han sido reubicadas para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

El cambio afecta principalmente a ciudadanos que en la primera vuelta sufragaron en parques y espacios abiertos de distritos como Jesús María, Lince y Miraflores, quienes ahora deberán acudir a instituciones educativas cercanas.

Razones del cambio

La decisión responde a una recomendación de las Fuerzas Armadas, que solicitaron reforzar las condiciones de seguridad y evitar que el proceso se realice en espacios sin cerco perimétrico ni infraestructura adecuada.

En la primera vuelta, la ONPE se vio obligada a habilitar parques y plazas como locales de votación, instalando toldos, generadores eléctricos y baños portátiles para suplir la falta de recintos cerrados. Para esta segunda elección, se ha priorizado trasladar las mesas a colegios y centros educativos, procurando que la nueva ubicación esté lo más cerca posible de la anterior.

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Distritos y locales afectados: Consulta aquí

A continuación, se detalla la lista de locales que serán trasladados por distritos. Aquellos que votaron en parques, deberán acudir a los centros educativos dispuestos por la autoridad electoral.

Si necesita confirmar directamente dónde y en qué mesa votar en esta segunda vuelta, puede hacerlo con solo su número de DNI a través del portal oficial de la ONPE ingresando en: consultaelectoral.onpe.gob.pe

JESÚS MARÍA

  • Parque Cáceres (Av. Cuba Cdra. 6)  a IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531- 543)

LINCE

  • Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7) a CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)
  • Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) a IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)
  • Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) a IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)
  • Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) a IEE 1070 Melitón Carbajal -Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

MIRAFLORES

  • Boulevard Tarata (Av. José Larco Cdra. 6) a  IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)
  • Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) a IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)
  • Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) a IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)
  • Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) a IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)
  • Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) a IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

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Este anuncio se produce pocos días después de que el mandatario promulgara la Ley N.° 32594, que establece la prioridad de utilizar instituciones educativas como locales de votación. La norma, publicada el 16 de mayo, obliga a entidades públicas y privadas a facilitar sus instalaciones para garantizar que los comicios se desarrollen en espacios adecuados y seguros

Con el traslado de mesas a colegios y centros educativos, la ONPE espera reforzar la confianza ciudadana en el proceso y garantizar que la segunda vuelta presidencial se realice en un entorno ordenado y seguro.

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