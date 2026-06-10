Perú estará en Australia: Delegación nacional anuncia presencia en cumbre minera IMARC 2026

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el Perú es un país minero gracias a la riqueza natural existente dentro del territorio. Este rubro representa una las actividades económicas más trascendentes con la explotación de recursos minerales de vital importancia como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, entre otros.

Perú participará en importante cumbre minera

En esa misma línea, el gobierno se encarga año a año de garantizar la extracción de estos elementos, así como la capacitación de los involucrados. Precisamente, el ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta Mechán, participó de una importante reunión con directivos de la Cámara de Comercio Australia-Perú (APCCI), encabezados por su presidente, Carlos Castro, donde hizo un importante anuncio,

El titular del MINEM señaló que una delegación del gobierno peruano participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) 2026 a realizarse en Sídney, Australia, entre el 25 y 29 de octubre.

La comitiva estará conformada por integrantes de la cartera de Energía y Minas, así como empresarios del sector privado quienes buscarán consolidar el posicionamiento del Perú como un atractivo socio comercial en la minería global. A su vez, el integrante del Gabinete destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el Estado y el empresariado.

Titular del Minem confirmó la presencia del Perú en importante evento minero.

Por otro lado, Carlos Castro, presidente de la Cámara de Comercio Australia-Perú, también destacó la participación peruana en un evento como este el cual permitirá una mayor exposición del país ante todo el mundo.

"Debemos trabajar juntos en una estrategia que permita aprovechar mejor el impacto positivo que genera la minería, y cómo esta actividad contribuye al desarrollo de otras labores productivas", indicó.

Perú, segundo productor mundial de estaño

Es importante precisar que IMARC 2026 es un evento que cuenta con la presencia de inversionistas y principales actores minero del mundo, así como a socios comerciales del Asia Pacífico y autoridades de más de un centenar de países.

En el caso del Perú, nuestro país presenta un interés especial ya que nuestro país se ubica como el segundo productor mundial de estaño, además de seguir entre los primeros en la extracción de cobre, plata y zinc, minerales fundamentales para diferentes rubros.

En resumen, el ministro de Energía y Minas, Walter Ayasta Mechán, confirmó la presencia de una delegación peruana en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) 2026 que se llevará a cabo entre el 25 y 29 de octubre en Sídney, Australia.