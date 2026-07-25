Reniec asegura la continuidad de sus servicios tras recibir transferencia de más de S/30 millones del MEF

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de una serie de gestiones realizadas por el Reniec para ser incluido en el presupuesto del crédito suplementario autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concretó una transferencia a favor de la institución. Estos recursos permitirán garantizar la continuidad de los servicios de identificación que brinda a la población en todo el territorio nacional.

Transferencia asegura la continuidad de los servicios del Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que continuará garantizando la prestación de sus servicios de identificación en todo el país, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizara una transferencia de S/30 millones 790 mil a favor de la institución. Así lo dio a conocer mediante un comunicado difundido este sábado 25 de julio.

Dicho documento expresa el agradecimiento de Reniec al Ministerio de Economía y Finanzas, así como al titular del sector, Rodolfo Acuña Namihas, y al viceministro de Hacienda, José Armando Calderón Valenzuela, por la emisión del Decreto Supremo N.° 149-2026-EF, que permite la asignación de dichos recursos para atender parte de sus necesidades operativas.

Incluso, dentro del Decreto Supremo establecido, se puede detallar que el dinero transferido esta destinado para los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 30 790 000,00 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES), a favor del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se estipula.

Dinero transferido no cubre con los recursos requeridos

No obstante, la entidad precisó que esta transferencia no cubre la totalidad de los recursos requeridos para financiar las actividades relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Entre estas acciones figuran las campañas de tramitación del DNI y la adquisición de tarjetas de policarbonato destinadas a la emisión del DNI electrónico.

Pese a ello, Reniec aseguró que optimizará los recursos disponibles y redoblará esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios de identificación. Asimismo, señaló que buscará mantener la producción y entrega oportuna de los documentos nacionales de identidad, evitando afectar la atención de millones de ciudadanos antes de los comicios electorales.

Finalmente, con esta medida de transferencia económica ejecutada por el MEF, permite que el Reniec pueda seguir llegando a las zonas más alejadas del territorio nacional para proporcionar documentos de identidad y continuar con sus servicios.