Gianni Infantino condena los comentarios racistas de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras los comentarios racistas de Celeste Amarilla hacia Kylian Mbappé; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino mediante sus redes sociales condenó "de forma inequívoca" lo dicho por la senadora, luego de la eliminación de Paraguay ante Francia por los octavos de final.

Expresa su solidaridad ante el capitán de Francia

El presidente de la FIFA, calificó estas declaraciones como "inaceptables" y aseguró que el fútbol debe ser un espacio de total seguridad para todos. Además recalcó que toda la comunidad deportiva internacional brinda su apoyo a Kylian Mbappé.

"Nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos, y debemos continuar con nuestros esfuerzos de erradicar el racismo de nuestro hermoso deporte y de la sociedad", señaló el dirigente.

Gianni Infantino pidió reforzar la lucha contra el racismo dentro y fuera de las canchas. (Difusión)

La polémica llega después de que Kylian Mbappé optó por contestar a la senadora paraguaya a través de su cuenta de X en donde rechazó totalmente sus comentarios racistas burlándose de su origen y educación.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà... pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Francia responde ante los ataques discriminatorios

Los polémicos comentarios de la legisladora, hicieron que la FFF llevara el caso ante las autoridades judiciales mediante una denuncia formal. Esta medida busca sancionar lo dicho por Celeste Amarilla.

Asimismo, este hecho llegó a oídos del Gobierno Francés, mediante su Ministra de Deportes, Marina Ferrari, quien ha condenado estos actos con total firmeza. Con ello la tensión diplomática y deportiva crece mientras se espera una resolución legal sobre este grave suceso mediático.

Gobierno de Paraguay marca distancias

También se pronunciaron al respecto, el Gobierno de Paraguay, que deploró los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla y aclararon que ellos solo corresponden a una "responsabilidad individual", marcando distancias con la legisladora.

Ante ello se sumó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que también calificó de "despreciables, lamentablemente no aislados" los comentarios de Celeste Amarilla, advirtiendo de esta manera que la agresión verbal no los representa.

El último en censurar públicamente las palabras de Celeste ha sido el Real Madrid que mediante un comunicado expresó su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya ante su jugador.

El Real Madrid también mostró su rechazo a los comentarios de Celeste Amarilla. (Composición: Exitosa)

Queda claro la urgencia de erradicar el racismo y la xenofobia del futbol. La firme respuesta de Mbappé nos hace recordar que el talento deportivo jamás debe ser opacado por la discriminación.