Titular del JNE acusa a Corvetto de mentirle al país en las elecciones: "Nos garantizaron que el material llegaba"

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, cuestionó el desempeño del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las irregularidades suscitadas durante la jornada del 12 de abril. En ese sentido, señaló que "le mintió a todos" porque había asegurado que no ocurriría ningún incidente durante los comicios.

"Nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, porque él salió públicamente a decir que todo estaba garantizado", expresó en una entrevista con el diario El Comercio.

Burneo acusa a exjefe de la ONPE de mentirle al país

Según contó, la ONPE fue advertido desde el viernes 10 de abril acerca de las demoras que se registraba en el despliegue del material electoral hacia los centros de votación. Si bien señaló que la demora se debía a "problemas con el operador logístico", aseguró que el problema se solucionaría a medianoche.

"Seguimos advirtiendo y en todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar", dijo el titular del JNE.

Sin embargo, este no habría sido el único problema. Y es que Burneo también aseguró que, antes de los comicios advirtieron sobre inconvenientes con la herramienta tecnológica STAE, pero la entidad electoral hizo caso omiso a sus recomendaciones.

"También nos dijo que ya no iba a implementar la STAE, porque les advertimos que no estaba funcionando. Cuando fiscalizamos la STAE, le dimos una serie de observaciones porque tenían muchas deficiencias", señaló.

Asimismo, sostuvo que la disponibilidad del material para implementar la herramienta tecnológica STAE fue el principal inconveniente por el cual se generó el retraso del despliegue, ya que los camiones se encontraban listos para partir.

"Pero la logística con la empresa de transporte no era el problema, sino el material informático, porque cada unidad iba con material electoral propiamente dicho, junto con el material para la implementación de la STAE y esto generó la demora", sostuvo.

Reitera postura de no realizar elecciones complementarias

Si bien el titular del JNE se mostró de acuerdo con que hubo una afectación al voto ciudadano con el retraso de la entrega del material, esto no justifica el desarrollo de unas elecciones complementarias puesto que, según sus estadísticas, el ausentismo "se iba a dar de todas maneras" y que el impacto de las incidencias "era leve".

"Eso no conllevaba, por lo tanto, a tomar nuevamente una medida extraordinaria como las elecciones complementarias. Además, ya teníamos resultados más allá del 94%, por lo que se quebraba la igualdad del derecho al voto, la espontaneidad y se generaría el "voto estratégico", refirió.

En conclusión, el presidente del JNE, Roberto Burneo, criticó al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por mentir sobre el despliegue del material electoral.