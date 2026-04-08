Gobierno de Balcázar aprueba la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar aprobó el decreto supremo que aprueba la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040 tras seis años de trabajo. La ceremonia fue celebrada en Palacio de Gobierno junto con la participación de dirigentes de organizaciones indígenas del Perú.

Gobierno de Balcázar da primer paso a oficialización

El gobierno de José María Balcázar estaría marcando un importante paso para el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y originarios desde el Estado. Este 8 de abril se firmó el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) hasta el 2040.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno en donde se contó con la participación de parte de las organizaciones indígenas nacionales como la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), entre otras.

De acuerdo a la plataforma web del Gobierno, se trata de un instrumento que pone al Perú como referente en Latinoamérica para la protección de los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas u originarios.

Esta política nacional articulará a 40 entidades de los 19 ministerios integrando de forma integral el reconocimiento de la diversidad, identidad y formas de organización de cada grupo originario e indígena. Con ello, se implementarán 141 servicios públicos que estarían garantizados bajo la firma de la norma legal recientemente aprobada.

Visión de la PNPI

6 millones de peruanas y peruanos se verán beneficiados con el cumplimiento de esta política la cual busca cerrar brechas estructurales y mejorar la calidad de vida alrededor de todo el territorio nacional.

La política aprobada por el Ejecutivo establece que para el 2040, 7 de cada 10 integrantes de los pueblos indígenas u originarios ejerzan en totalidad sus derechos colectivos, mientras que el Estado garantice la presencia en programas, servicios y los pueblos.

La aprobación de esta política surge tras más de seis años de diálogo y propuestas trabajadas en conjunto con las organizaciones indígenas, amazónicas e indígenas.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se marca "un hito en la agenda de derechos colectivos en el país" al recoger las demandas históricas por reconocimiento y respeto de "sus derechos, territorios, culturas y formas de vida".

Por su parte la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt, reafirmó la importancia de esta firma para garantizar "que todas las voces sean escuchadas".

🌿✨ ¡Un logro histórico para los pueblos indígenas u originarios del Perú! ✨🌿



Tras seis años de diálogo y trabajo conjunto, hoy se firmó el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040. 📜🤝 pic.twitter.com/FpdtU4KOjF — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) April 8, 2026

Tras seis años de diálogo, el Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios donde los seis millones de peruanos autoidentificados con alguno de los 55 pueblos indígenas u originarios cuenta con un decreto supremo firmado por José Balcázar para garantizar su respeto.