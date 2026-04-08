Universitario lanzará nueva camiseta en vísperas de duelo con Coquimbo Unido

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La expectativa crece entre los hinchas de Universitario de Deportes. El club presentaría esta semana su tercera camiseta oficial de la temporada 2026, un lanzamiento que coincide con la preparación para su próximo partido en la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido de Chile.

Nueva indumentaria

Según adelantó en un primer momento el periodista Gustavo Peralta a través del programa 'Hablemos de Max', la camiseta sería revelada este jueves 9 de abril y estaría disponible para la Liga 1 y, eventualmente, para la Libertadores. Sin embargo, horas después, el comunicador confirmó que el club merengue optó finalmente por presentarla un día después; es decir, este viernes 10 de abril.

Cabe precisar que la 'U' mantiene como titular la tradicional crema y como visitante la guinda oscura, por lo que la tercera equipación genera gran expectativa sobre el diseño y los colores elegidos. La hinchada ya especula si será utilizada en algún partido internacional, aunque se estima que debutaría primero en el torneo local.

La U finalmente decidió que la nueva camiseta sale el viernes y se usará ante Garcilaso. https://t.co/aFRm1B7jkJ — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) April 8, 2026

Próximo partido en Libertadores

Universitario jugará contra Coquimbo Unido el martes 14 de abril a las 9:00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate, por la segunda jornada de la fase de grupos. El encuentro será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica y vía Disney Plus en streaming. El Monumental, con capacidad para 80 mil espectadores, se prepara para recibir un duelo clave en las aspiraciones del club crema.

El anuncio de la nueva camiseta llega tras el empate 0-0 contra Deportes Tolima en Ibagué, resultado que dejó a Universitario con un punto en el inicio de su campaña internacional.

En ese partido, el equipo dirigido por Javier Rabanal mostró solidez defensiva, aunque careció de eficacia en ataque. El rendimiento fue destacado por la prensa colombiana, que calificó a la 'U' como un rival "determinante" por su orden táctico.

La 'U' gana su primer punto junto a Tolima en la tabla de posiciones.

La combinación de un nuevo producto oficial y un partido internacional genera un ambiente de ilusión en la afición. La camiseta se convierte en un símbolo de identidad y orgullo, mientras que el duelo contra Coquimbo Unido será una oportunidad para sumar tres puntos y consolidar su posición en el grupo.

Universitario vive días de expectativa: este vierne presentará su tercera camiseta y, en menos de una semana, enfrentará a Coquimbo Unido en el Monumental. El empate contra Tolima dejó sensaciones positivas, pero la hinchada espera que el estreno de la nueva piel coincida con una victoria que impulse al equipo en la Libertadores.