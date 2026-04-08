Israel bombardea Líbano y desmorona acuerdo de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión en Medio Oriente se intensificó este miércoles luego de que Irán anunciara el bloqueo del paso de petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del comercio energético mundial. La medida fue tomada en respuesta a los bombardeos israelíes en Beirut, que dejaron decenas de víctimas y sembraron el pánico en la capital libanesa.

El ataque israelí

La aviación israelí lanzó un ataque sin previo aviso contra más de 100 objetivos de Hezbolá en Beirut, el sur del Líbano y el valle de la Bekaa. El Ejército israelí justificó la ofensiva señalando que el grupo militante, respaldado por Irán, utiliza zonas civiles como escudos humanos.

El bombardeo fue descrito como el mayor ataque coordinado desde el inicio de la guerra en marzo, y provocó escenas de caos con edificios destruidos, vehículos carbonizados y miles de desplazados.

Horas después de los ataques, la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz había sido detenido. Esta vía marítima es clave para el suministro global de crudo, por lo que la decisión de Teherán amenaza con repercusiones inmediatas en los mercados internacionales.

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz (Fars)

Se rompe el acuerdo

El bloqueo ocurre apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de cese al fuego de dos semanas con Irán. En su mensaje, difundido en Truth Social, Trump aseguró que se suspenderían los ataques contra Teherán a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz y de un compromiso bilateral de detener hostilidades.

Sin embargo, Israel señaló que el alto el fuego no se aplicaba a su guerra contra Hezbolá en Líbano, lo que explica la ofensiva en Beirut. Esta divergencia entre Washington y Tel Aviv ha generado confusión y desesperación entre los desplazados libaneses, que habían comenzado a preparar su regreso a casa tras el anuncio del cese de hostilidades.

Más de 1500 muertes durante la guerra

Los ataques israelíes han dejado más de 1.530 muertos en Líbano, incluyendo más de 100 mujeres y 130 niños, según cifras preliminares. Más de un millón de personas han sido desplazadas, viviendo en condiciones precarias en campamentos improvisados. La promesa de un alto el fuego había generado esperanza, pero la ofensiva en Beirut volvió a sumir a la población en la incertidumbre.

La decisión de Irán de volver a bloquear el estrecho de Ormuz marca un nuevo capítulo en la crisis regional y pone en duda la viabilidad del acuerdo de cese al fuego anunciado por Trump. Mientras Washington insiste en la vía diplomática, Israel mantiene su ofensiva contra Hezbolá, y Teherán responde con medidas que afectan directamente al comercio global de energía.