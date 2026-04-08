Mojtaba Jamenei habría aprobado cese al fuego entre Irán y Estados Unidos en medio de la clandestinidad

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La situación en Medio Oriente dio un giro inesperado tras confirmarse que el ayatola Mojtaba Jamenei, habría dado luz verde a un pacto de tregua. Estas gestiones, calificadas como laboriosas, se realizaron en secreto mientras la inteligencia occidental especulaba sobre su incapacidad física. La decisión iraní busca descativar la presión de Donal Trump, quien había establecido un plazo límite para alcanzar acuerdos sustanciales en la zona.

Este acuerdo diplomático no fue directo, sino que necesitó de una red de mediación internacional donde China y Pakistán fueron piezas fundamentales. El objetivo principal de Irán, además de detener la escalada militar, fue la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio de petróleo mundial. El acuerdo establece una pausa de al menos dos semanas en las hostilidades, otorgando un respiro a la creciente tensión bélica.

Exclusive: How Iran's supreme leader reached a truce with Trump https://t.co/lhYjYAbsAf — Axios (@axios) April 8, 2026

Negociaciones bajo la sombra del anonimato

La participación de Jamenei sorprendió a propios y extraños debido a que se creía que estaba recibiendo tratamiento médico crítico en Qom. Según el portal Axios, el líder supremo inició comunicaciones mediante voceros autorizados que intercambiaban mensajes de texto para eludir los radares de inteligencia de Israel. Las fuentes indicaron que no pudo haber acuerdo sin su aprobación, confirmando que mantiene el control político del régimen.

El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, fue el encargado de operativizar estas órdenes en la mesa de negociación. Sin embargo, el proceso no está exento de trabas, ya que Israel ha mantenido sus operaciones militares en territorio libanés, alegando que dicha zona no forma parte del trato. Ante esto, la diplomacia iraní ha sido tajante al señalar que la responsabilidad de frenar a sus aliados recae directamente sobre el gobierno de Washington.

El desafío de mantener la tregua vigente

El éxito de este cese al fuego depende de la capacidad de ambos países para controlar a sus aliados regionales en los próximos días. Trump calificó los puntos enviados por Teherán como un "buen punto de partida" para las conversaciones formales que inician este viernes. Esto representa un cambio de postura drástico, pues Irán aceptó condiciones que antes consideraba innegociables bajo la amenaza de nuevas sanciones económicas severas.

El rol de los mediadores seguirá siendo clave para evitar que el pacto se rompa antes de tiempo por los ataques en el Líbano. Por ahora, el Jamenei aprueba cese al fuego entre Irán y Estados Unidos tras negociaciones clandestinas como una medida de supervivencia política frente al nuevo escenario global. Este acuerdo temporal definirá si la región avanza hacia una estabilidad mínima o si el conflicto se reanuda con mayor intensidad tras el plazo de catorce días.