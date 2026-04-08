"La Gran Sangre" inicia el rodaje de su nueva película: Nuevos personajes y el Rímac como eje central

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Es oficial! La producción cinematográfica de la nueva película de "La Gran Sangre", la secuela de la icónica serie peruana, inició su rodaje esta semana en diversas locaciones de Lima, marcando el retorno de la franquicia a la pantalla grande.

"La Gran Sangre" dio inicio a grabaciones en Lima

Bajo la dirección de Jorge Carmona, quien también dirigió la serie de ficción policial del 2006, esta nueva entrega cuenta con el respaldo de las productoras nacionales Tondero, Capitán Pérez y Okeechobee Films.

Como no podía ser de otra manera, la producción reúne nuevamente a su elenco original, conformado por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Lucho Cáceres y Pietro Sibille. Sin embargo, el largometraje incorpora nuevos rostros.

Los actores que se integran a esta nueva etapa de la historia son Salvador del Solar y Milett Figueroa, quien interpretará a una enfermera. En tanto, el elenco se enriquece con las actuaciones de Melania Urbina y Julián Legaspi.

El rodaje de la cinta dirigida por Jorge Carmona se desarrollará en el Rímac y otras locaciones de Lima.

"Volver a rodar La Gran Sangre después de tantos años es una reconexión con un momento muy importante de nuestras vidas, no solo a nivel profesional, sino también personal. Es reencontrarnos con personas con las que hemos compartido muchísimo", señaló el director Jorge Carmona.

Las grabaciones de la película "La Gran Sangre" se desarrollarán durante cuatro semanas en varias locaciones claves de la capital, siendo el distrito del Rímac el eje principal de la historia.

Carlos Alcántara vuelve en la nueva secuela cinematográfica de "La Gran Sangre".

Se incluyen en el rodaje escenarios emblemáticos como el Morro Solar, Cementerio El Ángel, Casino Atlantic City y una instalación carcelaria recreada especialmente para algunas secuencias de la trama.

Tal y como ocurrió para la serie de televisión, Aldo Miyashiro está a cargo del guión de la secuela cinematográfica, que está basada en la crítica coyuntura actual que atraviesa el Perú en materia de seguridad ciudadana y los áltos índices de criminalidad.

"El guión nace de lo que está pasando hoy en el país, especialmente en temas de seguridad, y retoma la historia desde el momento en que La Gran Sangre entra en la clandestinidad", detalló Miyashiro.

De esta forma, la historia cuenta la travesía de los cuatro protagonistas a partir de su salida de prisión y retorno a la actividad tras un periodo de clandestinidad. El grupo enfrentará, en adelante, desafíos con el crimen organizado y la violencia.

Es así como la nueva película de "La Gran Sangre" dio inicio oficial a su rodaje en diversas locaciones de Lima, bajo la dirección de Jorge Carmona. Incluirá nuevos personajes y se inspira en la inseguridad ciudadana.