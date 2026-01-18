Petroperú no detendrá sus operaciones: Empresa asegura que paro nacional no afectará el abastecimiento

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa estatal Petroperú anunció que sus operaciones no se verán afectadas tras el paro nacional de 72 horas anunciada por sus trabajadores desde este lunes 19 de enero. Esta medida la adoptaron debido al proceso de restructuración, al que consideran que se trata de una "privatización encubierta".

Garantiza la atención

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la compañía petrolera dio a conocer al público en general que el abastecimiento no se verá interrumpido por la protesta de sus empleados. Indica que sus plantas, terminales y oficinas administrativas funcionarán sin ningún inconveniente.

La empresa nacional ha dispuesto las medidas necesarias para mantener una operación segura y eficiente, en el marco de sus planes de contingencia. Además, precisa que la huelga de 72 horas convocada no cuenta con el respaldo del MTC y que hay un plazo de tiempo para que se reconsidere la medida que se busca adoptar.

"Petroperú ha sido notificada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la improcedencia de la convocatoria a la huelga de 72 horas; no obstante, conforme a la normativa vigente, dicha decisión contempla un plazo de tres días hábiles para su eventual reconsideración", indica el comunicado de la firma petrolera.

Por último, la compañía manifiesta que este paro no afectará el proceso de restructuración en el marco del Decreto de Urgencia N.º 010-2025. Precisa que está orientada a fortalecer su gestión, "asegurar la sostenibilidad operativa y financiera, y garantizar el abastecimiento de combustibles" en todo el Perú.

Trabajadores contra restructuración

El coordinador de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú. Rafael Noblecilla, fue quien anunció la huelga que adoptarán los trabajadores de la firma estatal. Aseguró que no se han generado los mecanismos para la inversión privada de la empresa sin perder la propiedad de la empresa.

"Lo que se pretende hacer es descuartizar a la empresa y vender por partes, lo que no es muy recomendable ni privatización ni vender, sino que este Gobierno transitorio no es el más adecuado como para que pueda hacer una venta de una empresa tan importante como es Petroperú", sostuvo para Exitosa.

Frente al paro nacional convocado por trabajadores de Petroperú a partir de este lunes por 72 horas, la empresa petrolera nacional aseguró que realizará sus operaciones con normalidad. En un comunicado, indican que esta huelga no recibió el visto bueno del MTC, aunque hay un plazo para que sea reconsiderada.