MEF sobre Petroperú: "El Estado mantiene la propiedad, pero permite que el privado inyecte capital"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la polémica generada en la clase política, especialistas y opinión pública sobre el decreto de urgencia que promueve la reorganización de Petroperú, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, volvió a descartar cualquier tipo de privatización de la petrolera, situación que le ha valido la apertura de una moción de censura al interior del Congreso, así como un intento de vacancia a José Jerí, pero en su condición de presidente el Parlamento.

Como se recuerda, la legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú) anunció el 2 de enero último, el inicio del procedimiento constitucional, al responsabilizarla de generar un "grave perjuicio económico y social al Estado peruano y a la región Piura", figuras que la titular de MEF desmiente por completo.

Reorganización permitirá captar capital privado en la empresa

En entrevista para Canal N, la representante del Ejecutivo sostuvo que lo impulsado es necesario por el colapso financiero en el que se encuentra la empresa y que un primer paso para que se lleve a cabo dicho propósito es la presentación del "Plan de Promoción de Activos" a cargo de ProInversión, el cual estaba previsto a presentarse en 60 días, pero que podría darse antes que acabe el mes.

"Le estamos poniendo una meta adicional a ProInversión para que pueda terminarlo antes de enero, ahí vamos a saber un poco la identificación de bloques patrimoniales que dentro de la empresa pueden ser unidades de negocio que generen el interés de la empresa privada", aseveró.

Sobre el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que fuera publicado la noche del 31 de diciembre del 2025, Miralles mencionó que es una "herramienta" que permite atraer "capital privado fresco", aunque como toda inversión, también se asumen riesgos con el Estado.

"El Estado mantiene la propiedad y de sus activos, pero permite que el privado inyecte capital, compartiendo el riesgo y haciendo esa liquidez que no tiene actualmente la empresa", puntualizó.

#EnVivo



Denisse Miralles, ministra de Economía: Se ha hablado de mucho de que es una privatización encubierta de Petroperú eso es mentira. Es un proceso para atraer al privado con capital fresco, pero también asumiendo riesgo con el Estado



Encuentra más información en la WEB ►... pic.twitter.com/FthrXDcjoY — Canal N (@canalN_) January 15, 2026

¿Cuál será la función de ProInversión en la reorganización de Petroperú?

A través de un comunicado hecho público el 2 de enero último, ProInversión también descartó la privatización de Petroperú, así como de un impacto en el precio de los combustibles, por el contrario, aseguraron la continuidad de su abastecimiento a nivel nacional.

Tal como dispone el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, la Agencia implementará la reorganización por bloques patrimoniales, un mecanismo que -según refieren- "permite separar los grandes activos de la empresa en unidades independientes", teniendo cada una, sus reglas claras de gestión y objetivos específicos, dando la oportunidad a que puedan operar de manera más eficiente, bajo esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP).

En ese sentido, aseguran que la Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor "bajo un modelo" que asegure su eficiencia, inversión y continuidad operativa.

Cabe señalar que, el dispositivo en mención implica que el Ministerio de Energía y Minas transfiera 240 millones de soles a Petroperú para que cubra sus gastos corrientes y que la empresa destine otros 144 millones de soles a ProInversión, a fin de que gestione sus activos.

Ante el debate generalizado, desde el Gobierno, la titular del MEF y ProInversión ratificaron que no habrá ningún tipo de privatización hacia Petroperú.