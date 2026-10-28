Pitbull, el rey mundial de las fiestas, llega a Lima para un show explosivo en Costa 21

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Uno de los máximos íconos de la música urbana y el pop internacional llega a Lima. Pitbull, conocido mundialmente como Mr. Worldwide y el rey de las fiestas, anuncia un esperado concierto para el próximo 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21. El artista promete una noche explosiva, cargada de ritmo, energía y esos éxitos que han conquistado las pistas de baile de todo el mundo.

La preventa de entradas a través de Teleticket se realizará este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con hasta un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank. Una oportunidad para asegurar un lugar en uno de los espectáculos internacionales más esperados del verano.

Promete un show inolvidable

Pitbull es, sin duda, un ídolo de generaciones. A lo largo de su carrera, ha convertido sus canciones en verdaderos himnos de la fiesta, entre ellos Give Me Everything, Rain Over Me, Timber, I Know You Want Me (Calle Ocho), Hotel Room Service y El Taxi, temas que han traspasado fronteras y consolidado su presencia en la escena musical internacional.

El repertorio del popular Mr. Worldwide también destaca por sus colaboraciones con grandes figuras de la música. A lo largo de su trayectoria ha compartido proyectos con artistas como Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y Lenier, además de participar en producciones vinculadas a reconocidas bandas como KISS y Bon Jovi. Entre sus temas y colaboraciones más destacados figuran Reach for the Stars, junto a KISS, y Now or Never, con Bon Jovi.

Con una puesta en escena diseñada para hacer vibrar al público, Pitbull promete repasar sus grandes éxitos en una velada donde la música, el baile y la energía serán los protagonistas.

La cita está pactada para el 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21. La preventa de entradas en Teleticket será el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con hasta un 15 % de descuento con tarjetas Interbank.

¡Prepárate para vivir una noche inolvidable junto a Mr. Worldwide, el rey mundial de las fiestas!