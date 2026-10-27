Piura: choque de cuatro ómnibus deja un muerto y 60 heridos en la ruta hacia Chulucanas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un choque entre cuatro ómnibus en la ruta Piura-Chulucanas dejó una persona fallecida y alrededor de 60 heridos este martes 27 de octubre. La emergencia movilizó a la Policía de Carreteras y motivó el traslado de los afectados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Un fallecido y decenas de heridos tras el choque

La víctima mortal fue identificada como Freddy Alexander Córdova Adanaque, de 36 años. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 247 de la carretera Interoceánica Norte, donde cuatro ómnibus protagonizaron una colisión que dejó decenas de personas heridas.

Los afectados fueron trasladados a la Clínica Miraflores para recibir atención médica. El accidente dejó más de 60 heridos, quienes fueron atendidos tras la colisión de los cuatro ómnibus en la ruta Piura-Chulucanas.

La emergencia ocurrió durante la jornada del martes 27 de octubre y requirió la intervención de las autoridades. Hasta la información difundida por los medios consultados, no se había confirmado públicamente qué provocó el choque ni se habían establecido las responsabilidades de los conductores involucrados.

El accidente involucró a cuatro vehículos de transporte de pasajeros y dejó consecuencias mortales en la vía que conecta Piura con Chulucanas. La atención de los heridos y las diligencias policiales forman parte de las acciones realizadas después de la colisión, mientras se busca esclarecer las circunstancias del siniestro.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un cuádruple choque de buses de interprovinciales dejó un fallecido y más de 60 heridos a la altura del Km. 247 de la vía Piura - Chulucanas de la Carretera Interoceánica Norte. La Policía Nacional dispuso la detención de los cuatro conductores... pic.twitter.com/DvWhM9T1nF — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Policía intervino a los cuatro conductores

La Policía de Carreteras acudió al lugar tras recibir una alerta de la Central 110. Los agentes participaron en las diligencias relacionadas con el accidente y trasladaron a los cuatro conductores hasta la comisaría de Tacalá para continuar con las actuaciones correspondientes.

La intervención policial permitirá recabar información sobre las circunstancias en que se produjo la colisión. Sin embargo, los reportes consultados no detallan si alguno de los vehículos presentó fallas mecánicas, si hubo exceso de velocidad o qué maniobra pudo haber originado el impacto entre los cuatro ómnibus.

También existe una diferencia en la identificación de la carretera mencionada por los medios. Diario Correo ubica el accidente en la carretera Interoceánica Norte, mientras Panamericana Televisión hace referencia a la Panamericana Norte. Este dato requiere una confirmación oficial para establecer con precisión el tramo donde ocurrió la emergencia.

El accidente registrado en la ruta Piura-Chulucanas dejó un fallecido y alrededor de 60 heridos, además de cuatro conductores intervenidos por la Policía. Las investigaciones deberán esclarecer las causas del choque múltiple y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras se mantiene como dato pendiente la identificación precisa de la carretera involucrada.