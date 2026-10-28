Partidos de HOY, miércoles 28 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 28 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, hay cuatro partidos programados:

11:00 a.m. | ADT vs. Deportivo Moquegua — L1 MAX

— L1 MAX 1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. UTC — L1 MAX

— L1 MAX 3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso — L1 MAX

— L1 MAX 7:00 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau — L1 MAX

*Sigue la PREVIA del encuentro entre Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso desde las 3:00 p.m.

Partidos de la Serie A HOY

Termina la novena jornada del campeonato italiano, hay cinco partidos programados:

12:30 p.m. | Parma vs. Udinese — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Milan vs. Bologna — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Venezia vs. Inter de Milan — Disney+

— Disney+ 12:30 p.m. | Monza vs. Napoli — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Genoa vs. Juventus — Disney+

Partidos de Copa de la Liga HOY

La pelota también rodará en el torneo intermedio inglés, hay cinco partidos programados:

2:30 p.m. | Manchester City vs. Brighton & Hove Albion — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Bournemouth vs. Aston Villa — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Fulham vs. Crystal Palace — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Sunderland vs. Brentford — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Liverpool vs. Chelsea — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 33 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

5:30 p.m. | Fluminense vs. Internacional — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | RB Bragantino vs. Chapecoense — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | Santos vs. Palmeiras — Fanatiz

— Fanatiz 7:30 p.m. | Remo vs. Botafogo — Fanatiz

— Fanatiz 7:30 p.m. | Bahía vs. Sao Paulo — Fanatiz

Partidos de la DFB Pokal HOY

Comienzan los dieciséisavos de final del campeonato intermedio alemán, hay siete partidos programados:

12:00 p.m. | Freiburg vs. Wolfsburg — DFB Play

— DFB Play 12:00 p.m. | Paderborn vs. Stuttgart — DFB Play

— DFB Play 12:00 p.m. | Dynamo Dresden vs. Schalke 04 — DFB Play

— DFB Play 12:00 p.m. | SSV Jeddeloh vs. Hertha Berlín — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Nüremberg — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Bayern Münich vs. Magdeburg — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Hannover 96 vs. Kaiserslautern — DFB Play

— DFB Play 2:45 p.m. | Holstein Kiel vs. Hoffenheim — DFB Play

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay un partido programado de pronóstico reservado:

7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs. Platense — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de la zona media y baja de la tabla:

6:00 p.m. | Once Caldas vs. Alianza FC — WinSports

— WinSports 8:05 p.m. | Internacional de Bogotá vs. Independiente de Medellín — WinSports

Partidos de la Primera de Chile HOY

En el sur del continente, hay un partido programado pendiente:

6:30 p.m. | Universidad Católica vs. Audax Italiano — TNT Sports

Este miércoles 28 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.