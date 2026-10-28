Captura a 12 integrantes de banda criminal que habría falsificado más seis millones de soles y miles de dólares

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal 'Los Orientales' y capturó a 12 presuntos integrantes dedicados a la fabricación y falsificación de billetes nacionales y extranjeros. Según las investigaciones, la organización operaba en Lima, Piura y Arequipa, y habría introducido millones de soles falsos en la economía nacional mediante diferentes mecanismos de distribución.

Duro golpe a banda criminal

El coronel Robert Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), explicó que las autoridades iniciaron una investigación que permitió obtener medidas judiciales contra los involucrados. Los detenidos afrontan una investigación preliminar por 15 días, plazo que permitirá profundizar en las actividades ilícitas que se les atribuyen.

"Iniciamos una investigación, lo que permitió que un juzgado nos dé las medidas de detención preliminar por 15 días a estos 12 objetos de los cuales a todos se los ha capturado", indicó para Exitosa.

De acuerdo con el jefe policial, la organización habría operado durante varios años y cambiado de ubicación para continuar con sus actividades. Sus integrantes estuvieron anteriormente en Tocache y, más recientemente, desarrollaron operaciones en las regiones de Arequipa y Piura, además de diferentes zonas de Lima, como San Juan de Lurigancho.

"Esta organización, ya venía operando desde hace varios años, de tal manera que anteriormente estuvo en la localidad de Tocache, y últimamente han estado en la ciudad de Arequipa y Piura", agregó.

La investigación señala que los presuntos delincuentes no solo se encargaban de fabricar el dinero falsificado, sino también de distribuirlo para incorporarlo a la circulación comercial. Para ello, habrían utilizado encomiendas, mercados y centros de abastos, con el propósito de introducir los billetes fraudulentos en distintas regiones del país.

🔴🔵 La Dirincri capturó a 12 presuntos integrantes de una banda dedicada a falsificar billetes. La organización operaba en Lima, Piura y Arequipa, y habría producido seis millones de soles falsos para introducirlos al mercado nacional. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

Falsificaron millones de soles

Las estimaciones policiales indican que, desde 2024 hasta la actualidad, la banda habría falsificado aproximadamente seis millones de soles en moneda nacional y 600.000 dólares en moneda extranjera. Trujillo también señaló que algunos integrantes registraban antecedentes policiales por delitos similares y que entre los investigados habría familiares involucrados en la distribución.

"Hasta el momento tenemos incautado más de 300,000 soles en moneda nacional y cerca de $20,000 en moneda extranjera. Varios de ellos ya tenían antecedentes por estos hechos criminales, lo que permitía que ellos adopten otras medidas de seguridad", concluyó.

Durante el operativo, los agentes incautaron dinero falsificado, teléfonos celulares y otros elementos relacionados con las actividades investigadas. Además, encontraron un amuleto, objetos de santería y ofrendas que, según la información policial, eran utilizados por los integrantes de la organización. El Ministerio Público continuará las diligencias durante el plazo establecido para determinar las responsabilidades penales de los detenidos y esclarecer el alcance de la red criminal.