Caso Edwin Chota: Detienen en Pucallpa a Hugo Soria, autor intelectual en el asesinato del líder ambientalista

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Caso Saweto, que simboliza la lucha indígena contra la tala ilegal en la Amazonía peruana, volvió a la agenda pública con la captura de Hugo Soria Flores en Pucallpa. El empresario maderero, condenado como autor intelectual del asesinato de Edwin Chota y otros tres dirigentes asháninkas en 2014, permanecía prófugo desde que se dictó su sentencia de 28 años y 3 meses de prisión.

Su detención representa un avance en la ejecución de las condenas por uno de los crímenes más emblemáticos contra defensores ambientales en el país.

Lideró asesinato contra ambientalista

El 1 de septiembre de 2014, Edwin Chota Valera, líder de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, junto a Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, fueron emboscados y asesinados con armas de fuego en la frontera con Brasil.

Los dirigentes habían denunciado reiteradamente la tala ilegal en sus territorios y exigían la titulación de sus tierras. Su activismo los convirtió en blanco de mafias madereras que operaban en la región Ucayali.

En 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó las condenas contra los autores intelectuales y materiales del crimen. Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta fueron sentenciados a 28 años y 3 meses de prisión como autores mediatos, mientras que los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron condenados como ejecutores materiales.

Sin embargo, varios de ellos permanecieron prófugos, lo que generó críticas sobre la falta de eficacia en la captura de responsables de delitos contra líderes indígenas.

La captura de Hugo Soria

El operativo policial se realizó este martes 18 de agosto en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, Ucayali. Soria Flores había sido incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrecía S/ 50,000 por información que permitiera su ubicación.

Tras labores de inteligencia, fue detenido en una vivienda cercana a la avenida Aviación y puesto a disposición de las autoridades judiciales para iniciar el cumplimiento de su condena.

Cae uno de los asesinos de líder indígena ambientalista.

La Policía capturó en #Pucallpa a Hugo Soria Flores, el segundo empresario sentenciado por los crímenes cometidos en 2014 contra los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, en el... pic.twitter.com/Bmm9dUUEnd — Pedro Yaranga (@Pedro_vrae) August 19, 2026

Con esta intervención, ya son dos los condenados capturados en 2026: primero José Carlos Estrada en mayo, y ahora Hugo Soria. Los hermanos Atachi Félix continúan prófugos, mientras que Eurico Mapes Gómez, señalado como ejecutor material, nunca compareció y también se mantiene en fuga.

La detención de Hugo Soria marca así un paso importante hacia la justicia en el Caso Saweto, que durante años simbolizó la impunidad frente a crímenes contra defensores ambientales. El legado de Edwin Chota, convertido en referente mundial de la lucha contra la tala ilegal, se fortalece con cada avance judicial que busca honrar su memoria y la de sus compañeros asesinados.

Aunque aún quedan responsables prófugos, el operativo en Pucallpa devuelve esperanza a las comunidades indígenas y a quienes defienden la Amazonía, reafirmando que la lucha de Edwin Chota sigue vigente.