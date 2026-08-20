Angie Jibaja: esta es la peligrosa sustancia con la que la 'Chica de los tatuajes' habría recaído junto a su novio

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja y su novio chileno, Jonathan Petit, vuelven a estar en el centro de la polémica luego de que fueran captados consumiendo una sustancia en las calles de La Victoria. Ante estas imágenes, 'Magaly TV, la firme' realizó un reportaje para explicar qué droga habrían estado consumiendo y cuáles serían sus peligro, ya que el aspecto de ambos en los últimos días ha llamado la atención del público.

Angie Jibaja habría estado consumiendo 'piedra'

Según el informe presentado por el programa de Magaly Medina, la sustancia que habría consumido la pareja sería conocida como 'piedra', una droga derivada de la cocaína y considerada altamente adictiva. La investigación buscó explicar qué hay detrás de este término y por qué su consumo puede generar consecuencias graves en quienes desarrollan dependencia.

El reportaje mostró además el testimonio de un consumidor de esta sustancia, quien explicó que la 'piedra' sería conocida entre algunas personas de La Victoria. De acuerdo con su experiencia, el consumo puede terminar afectando diferentes aspectos de la vida cotidiana, como las relaciones familiares, el trabajo y la estabilidad personal, debido a la fuerte dependencia.

""Esto cuesta 10 soles. Yo consumo piedra. La peor droga que he consumido en mi vida. Al pasar el tiempo también te hace separarte de tu familia, separarte de tu trabajo, separarte de muchas cosas (...) Ya te vuelves esclavo de ella", explicó.

Asimismo, el informe detalló que esta droga suele consumirse mediante un implemento casero que permite fumarla. Uno de los principales riesgos estaría relacionado con la corta duración de sus efectos, pues estos pueden desaparecer después de algunos minutos, generando en el consumidor el deseo de volver a consumir para experimentar nuevamente sus efectos.

¿Qué es la 'piedra'?

La explicación presentada por 'Magaly TV, la firme' también señaló que la 'piedra' se obtiene mediante el procesamiento del clorhidrato de cocaína con sustancias como bicarbonato de sodio o amoníaco. Por sus características y forma de consumo, fue comparada con el crack, una droga conocida por su elevado potencial adictivo y sus efectos perjudiciales.

Finalmente, el especialista Milton Rojas, coordinador de salud mental de Cedro, advirtió sobre las graves consecuencias que puede provocar esta sustancia. Entre ellas se encuentran problemas físicos y psicológicos, además de cuadros de ansiedad, depresión, irritabilidad y trastornos psiquiátricos. "Casi la totalidad de los sistemas internos del cuerpo humano se ve seriamente dañada", advirtió.

De esta manera, Angie Jibaja ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta debido a llevar una vida de excesos, donde se la ha visto consumiendo presuntamente la droga llamada 'piedra', que pone en riesgo su vida, así como sus proyectos personales y profesionales.