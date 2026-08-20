Cienciano vs. Botafogo EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido de vuelta por 8vos de final de la Copa Sudamericana

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano afrontará uno de los más importantes desafíos a nivel internacional que ha tenido en los últimos años al medirse ante Botafogo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo peruano parte con ventaja tras golear 6-1 al club brasileño para quedarse con la llave en Río de Janeiro y lograr su clasificación a los cuartos de final. A continuación te presentamos todos los detalles del partido para que lo disfrutes.

Cienciano vs. Botafogo: ¿cómo llegan los equipos al partido?

Los dirigidos por Horacio Melgarejo visitarán al 'Fogao' con el principal objetivo de mantener la ventaja de su victoria obtenida en Cusco, aunque tendrá esa dura misión de jugar en Brasil ante uno de los rivales más fuertes del certamen continental, el 'Papá' también cuenta con la posibilidad de lograr el boleto clasificatorio a los cuartos de final.

A nivel local, el conjunto incaico llega a este cotejo ante el cuadro carioca con tres derrotas, una victoria y un empate. Su más reciente cotejo se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Deportivo Garcilaso en un encuentro disputado el 16 de agosto por la fecha cinco del Torneo Clausura 2026 que culminó igualado 0-0.

Por su parte, Botafogo se presentará ante el 'Papá' con un nuevo entrenador tras destituir al estratega portugués Franclim Carvalho a vísperas de esta contienda. Ahora, quien tomará las riendas del combinado en este partido ante el cuadro cusqueño será el entrenador de la categoría Sub-20, Rodrigo Bellao.

Además, en lo que respecta al Campeonato Brasileño de Serie A 2026, el conjunto de Río de Janeiro registro de la fecha 18 a la 22, dos victorias, dos empates y una derrota, esta última sumada a la paliza 6-1 de Cienciano terminaron por consumar la drástica decisión de desaforar a su técnico.

Cienciano vs. Botafogo: hora y dónde ver el partido

El partido entre cusqueños y brasileños está programado para disputarse este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p.m. en el estadio Nilton Santos, en Brasil.

Además, este encuentro podrá verse en vivo y en directo por la señal de ESPN. Además, podrás seguir todos los mejores pasajes del cotejo a través de la transmisión en directo de Radio Exitosa.

Cienciano vs. Botafogo: posibles alineaciones

Cienciano: Italo Espinoza, Carlos Cabello, Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Sebastian Cavero, A. Robles, Santiago Arias, Alonso Yovera, Henry Caparo, Matias Succar, Alejandro Hohberg.

Botafogo: Warleson, Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Pereira Justino, A. Telles, Danilo Oliveira, C. Medina, Kauan Almeida, Alvaro Montoro, Lucas Villalba, Arthur Cabral.

Partiendo con la ventaja 6-1 a su favor por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana, Cienciano visitará a Botafogo con la consigna de lograr su clasificación a los cuartos de final del campeonato continental. El encuentro está programado a llevarse a cabo este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p.m.