¡Increíble! Hallan sorprendente variedad de fauna en la zona del río Hirviente de Huánuco

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un equipo de científicos peruanos logró identificar 70 tipos de animales, entre peces, anfibios y reptiles, que habitan en el entorno del río Hirviente. Este hallazgo preliminar busca descifrar cómo la fauna amazónica logra adaptarse y sobrevivir en uno de los ecosistemas más calientes y enigmáticos del planeta.

¿Quiénes viven en las aguas calientes de Huánuco?

Tras nueve días de intenso trabajo de campo, científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) realizaron un inventario que arrojó cifras sorprendentes: 9 especies de peces, 23 de anfibios, 11 de reptiles y 28 familias de insectos conviven en esta zona.

El trabajo de campo, a cargo de cuatro investigadores y cinco asistentes, incluyó la medición de parámetros fisicoquímicos, la toma de muestras de agua y el inventario de peces, anfibios, reptiles e insectos.

El estudio no termina aquí; los investigadores han llevado las muestras a laboratorios especializados para confirmar si entre estos ejemplares existen especies nuevas para la ciencia. El objetivo final es entender cómo el calor extremo del río dicta quién vive y dónde, fortaleciendo así la base de datos sobre la biodiversidad de nuestra selva.

El estudio se realizó en el marco del círculo de investigación "Fortalecimiento de la base de datos de referencia de la flora y fauna para inventarios y monitoreo de la biodiversidad en la Amazonía peruana".

¿Cómo llegar al enigmático río que hierve en Huánuco?

El río Hirviente, conocido ancestralmente como Shanay Timpishka, es un fenómeno único en el planeta. Se ubica en la provincia de Puerto Inca, dentro de la región Huánuco. Aunque pertenece a esta zona, la ruta más rápida para visitarlo es desde la ciudad de Pucallpa (Ucayali), en un viaje por tierra que dura aproximadamente dos horas y media.

Este impresionante afluente del río Pachitea se extiende por nueve kilómetros, pero lo que lo hace asombroso son sus seis kilómetros de aguas en ebullición, donde la temperatura llega a superar los 90 °C. Debido a su origen geológico, científicos de todo el mundo lo consideran un "laboratorio natural" para entender cómo el calor afecta a la naturaleza y estudiar el cambio climático.

Para los viajeros que buscan aventura, el acceso es totalmente posible. Actualmente, el lugar cuenta con servicios de hospedaje gestionados por una familia local, lo que permite disfrutar de este atractivo turístico con comodidad. Visitarlo no solo es una experiencia visual, sino un encuentro con una de las fuerzas más crudas y fascinantes de nuestra Amazonía.