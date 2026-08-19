César Sandoval sobre trenes Lima-Chosica: "Jamás me opuse a que funcionen"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el exministro de Transportes, César Sandoval, aseguró que durante su gestión no se opuso a que los trenes traídos para cubrir la ruta Lima-Chosica. No obstante, precisó que la Municipalidad de Lima no estuvo de acuerdo con él sobre las obras en infraestructura y que participó hasta la quinta mesa técnica.

La postura de César Sandoval sobre la seguridad de los usuarios

Durante la entrevista, el exministro enfatizó que su gestión priorizó la protección y la vida de los ciudadanos antes de autorizar el funcionamiento de las unidades. Sandoval explicó que para poner en marcha un servicio de transporte masivo de esta magnitud era fundamental contar con paraderos adecuados y estaciones formales que resguarden la integridad de los pasajeros.

El ex titular del MTC señaló que, si bien apoyaba la llegada y operación de los trenes, la falta de consenso con las autoridades municipales complicó el avance del proyecto. Según detalló, las discrepancias comenzaron cuando se planteó la necesidad técnica de ejecutar trabajos previos en la vía e instalar la señalización requerida para evitar accidentes en la ruta.

Sandoval reiteró que su planteamiento buscaba evitar la puesta en marcha acelerada de un sistema de transporte sin las garantías básicas de seguridad. Ante las críticas recibidas, sostuvo que implementar las condiciones técnicas correctas era el único camino responsable para viabilizar el recorrido entre Lima y Chosica.

Las mesas técnicas y la participación de la Municipalidad de Lima

Para canalizar las exigencias operativas de la ruta, el exministro promovió la creación de mesas de trabajo interinstitucionales con la participación de diversos actores del sector público y profesional. Sin embargo, Sandoval reveló que la Municipalidad Metropolitana de Lima, encabezada por el alcalde capitalino, mostró reticencias hacia este espacio de diálogo desde el inicio.

Pese a las diferencias iniciales, la comuna limeña asistió a la primera sesión de la mesa técnica, donde se ratificó la necesidad de construir estaciones y paraderos para el tren. De acuerdo con el exfuncionario, el municipio decidió abandonar posteriormente los espacios de coordinación, lo que dificultó la continuidad de los acuerdos técnicos entre las partes involucradas.

A pesar del retiro de la representación municipal, el exministro destacó que su sector continuó con las coordinaciones hasta concretar la quinta mesa técnica. En dichas sesiones participaron instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú y la Contraloría General de la República, con el fin de transparentar los requerimientos de infraestructura necesarios para la ruta.