La Bella Luz dará concierto GRATIS en Lima tras denuncia contra su exdirector musical

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Bella Luz busca dejar atrás la polémica y retomar sus presentaciones con sus seguidores. Tras la denuncia contra su exdirector musical, César Sánchez Chavesta, la agrupación anunció un concierto gratis en Lima y otra fecha en Chiclayo, como parte de su regreso progresivo a los escenarios.

La Bella Luz anuncia conciertos gratuitos

Después de semanas llenas de polémica, La Bella Luz volvió a aparecer en redes sociales. Fue Óscar Junior, actual líder de la orquesta, quien salió a dar la cara para anunciar que se vienen dos conciertos totalmente gratuitos para sus fans.

La publicación lleva como mensaje principal "Adiós Jamás", nombre con el que fueron anunciadas ambas presentaciones. Por si fuera poco, la agrupación acompañó el video con una reflexión sobre este nuevo momento que atraviesan y agradeció a las personas que permanecieron a su lado durante las últimas semanas.

"Volver no siempre es fácil, pero hacerlo juntos lo hace posible", escribió La Bella Luz en su cuenta de Instagram, dejando claro que la orquesta pretende regresar poco a poco a los escenarios y continuar en contacto con su público.

Óscar Junior también dejó una reflexión sobre el apoyo recibido durante este difícil momento: "El tiempo me va mostrando que cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando conoces a la familia de verdad. Aunque no sea de tu sangre, también son los que se quedan cuando todos los demás se van".

El primer concierto gratis será este sábado 5 de septiembre en Lima, mientras que la segunda presentación está programada para el domingo 6 de septiembre en Monsefú, Chiclayo. Por ahora, la agrupación todavía no ha confirmado los lugares exactos donde se realizarán ambos eventos de ingreso libre.

La Bella Luz continúa tras denuncia

El anuncio de La Bella Luz ocurre después de la controversia generada por la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, quien hasta entonces se desempeñaba como director musical de la agrupación.

La integrante de La Bella Luz acusó al músico de presuntos tocamientos indebidos y de haber intentado besarla a la fuerza. El caso motivó una investigación fiscal para determinar las responsabilidades correspondientes.

Luego de que la denuncia se hiciera pública, La Bella Luz informó que César Sánchez Chavesta dejó de formar parte de la agrupación. De esta manera, la orquesta marcó distancia del exdirector musical mientras el caso continúa bajo investigación.

Así, La Bella Luz continuará con sus presentaciones mediante un concierto gratis en Lima y otra fecha en Monsefú, luego de la denuncia contra su exdirector musical César Sánchez. Mientras la investigación continúa, la agrupación retoma poco a poco sus actividades junto a sus seguidores.