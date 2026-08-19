Transportes Unidos confirma reunión con Keiko Fujimori para conocer alcances del "Plan Escudo" contra extorsiones

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la tensión por la inseguridad y la convocatoria de un paro transportistas para el 25 de agosto, el dirigente del Cono Este, José Quispe, confirmó que el gremio Transportes Unidos recibió una invitación para reunirse este viernes con el Gobierno.

La cita, según explicó en diálogo con Exitosa, busca abrir una mesa de trabajo con la presidenta y reforzar las medidas de seguridad frente a los ataques que vienen sufriendo las empresas del sector.

La invitación y el respaldo al Plan Escudo

Quispe detalló que la invitación está en coordinación y que la reunión se concretará en los próximos días. Asimismo, subrayó que su gremio respalda el "Plan Escudo" impulsado por el Ejecutivo, el cual contempla la presencia de efectivos del Ejército en patios de maniobras.

"Hemos recibido una invitación y vamos a reunirnos con la presidenta, quien entiende que Transportes Unidos son netamente empresarios. [...] Hasta ahora vamos con 37 hombres del Ejército ubicados en patios de maniobras, aunque entendemos que no resuelve al cien por ciento esto", afirmó.

El dirigente reconoció que la medida ha tenido resultados en los espacios donde se desplegó, pero insistió en que aún falta reforzar la seguridad en las calles y en empresas que no cuentan con presencia militar.

"Han atacado algunos patios en donde no se ha instalado el Ejército, por lo que pedimos que se pueda ampliar más", dijo. Asimismo, destacó el trabajo de la Policía Nacional, señalando que sería "mezquino" no reconocer su esfuerzo en la protección de los transportistas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el dirigente de transportistas del Cono Este, José Quispe, señaló que Transportes Unidos ha recibido la invitación para reunirse este viernes con el Gobierno. Precisó que ellos respaldan el 'Plan Escudo' y que aquellos... pic.twitter.com/qC8bnQ7ipa — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Transportistas convocan paro este 25 de agosto

La reunión con el Ejecutivo se da en un contexto de alta tensión, pues distintos gremios han anunciado un paro en Lima y Callao para el 25 de agosto en protesta por los atentados y extorsiones que sufren a diario. Los sectores aseguran existe una falta de comunicación con la presidenta Keiko Fujimori, así como de respuestas concretas para garantizar la seguridad de los conductores

La expectativa está puesta en que el encuentro permita establecer compromisos concretos y un plan de acción más amplio para enfrentar la violencia que golpea al sector. Transportes Unidos, al respaldar el plan del Gobierno, se coloca en una posición distinta a otros gremios que mantienen la convocatoria de paralización como medida de presión.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el dirigente de transportistas del Cono Este, José Quispe, aseguró que Transportes Unidos no ha convocado a un paro y que no lo acatará tampoco. Manifestó que tiene la esperanza que el Gobierno, transportistas y la... pic.twitter.com/514Bt30TPV — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Mientras Transportes Unidos respalda el "Plan Escudo" y busca diálogo con el Ejecutivo, otro sector de transportistas ha cuestionado la estrategia, señalando que la custodia en paraderos no basta, ya que el 80 % de los atentados contra buses ocurre en ruta. Esta diferencia de posturas refleja la fragmentación del gremio y la dificultad de alcanzar consensos en torno a las medidas de seguridad.

En ese sentido, la reunión del viernes será clave para definir si el Ejecutivo logra contener la protesta del 25 de agosto o si la tensión se mantiene en las calles.