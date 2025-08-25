RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Rápida acción

PNP captura a sujeto implicado en robo a Orquesta Zaperoko y recupera sus instrumentos

Gracias a una rápida acción de la Policía Nacional, se logró la captura de los sujetos que sustrajeron todos los instrumentos de la conocida Orquesta Zaperoko en el Callao.

PNP recupera instrumentos de la Orquesta Zaperoko.
PNP recupera instrumentos de la Orquesta Zaperoko. (Foto: Composición Exitosa)

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/08/2025

En el Perú nadie parecer salvarse de la delincuencia. Esto fue confirmado por la popular Orquesta Zaperoko que fue despojada de todos sus instrumentos durante la noche del sábado 23 de agosto.

Orquesta Zaperoko sufre el robo de sus instrumentos

De acuerdo a lo relatado por el director de la agrupación salsera, Jhonny Peña, los hechos se dieron cuando tuvieron una pausa la cual aprovecharon para ir a cenar. Durante una hora estuvieron ingiriendo alimentos y relajándose antes de acudir a otra de sus presentaciones. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando al llegar al local donde deberían tocar, todo sus instrumentos habían sido sustraídos de la bodega de su bus.

"Eran las 10 de la noche más o menos, tuvimos tiempo para ir a cenar. En ese tiempo el bus estaba afuera y después, cuando nos teníamos que ir a otra presentación, nos percatamos que habían forcejeado la bodega y sustrajeron los instrumentos que usamos todos los fines de semana", indicó el músico a Latina.

Como era de esperarse, este hecho afectó el resto de sus presentaciones las cuales tuvieron que ser reprogramadas y otras las tuvieron que cumplir pidiendo prestado otros instrumentos.

PNP recupera instrumentos de la Orquesta Zaperoko

Afortunadamente, agentes de la Policía Nacional del Perú del Callao actuaron de manera inmediata y lograron la captura de uno de los principales implicados en este robo. Se trata de Leandro Enrique Zeña Quillatupa de 35 años quien sería integrante de la organización 'Los Feriantes del Verde' que operaría en el primer puerto.

Los efectivos siguieron el rastro de esta personas, que cuenta con antecedentes por hurto y robo, y lograron arrestarlo al interior de un domicilio en la provincia constitucional. Al interior de este inmueble, se encontró todos los instrumentos de la agrupación musical la cual está valorizada en más de 10 mil soles.

El Departamento de Imagen de la PNP reveló también que este martes 26 de agosto se llevará a cabo una conferencia de prensa para dar mayores detalles de este operativo. A su vez, se dio a conocer que hay otros sospechosos que podría ser capturados en las próximas horas.

De esta manera, agentes de la Policía Nacional del Callao lograron recuperar todos los instrumentos de la Orquesta Zaperoko el cual sufrió un robo la noche del último sábado. Además, se arrestó a un implicado en este hecho el cual sería parte de una peligrosa banda del primer puerto.

