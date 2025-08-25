Hombre fue detenido por abandonar a su perro en aeropuerto de Brasil: Se le acusó de maltrato animal

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un perro de solo tres meses fue abandonado por su dueño en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Florianópolis, Santa Catarina, en Brasil. El hombre que no pudo embarcar con su mascota debido a que su jaula no cumplía con los requerimientos de la aerolínea, fue detenido y acusado de maltrato animal.

Cámaras captaron el abandono

Tras ser informado que no podría viajar con el cachorro, el sujeto tomó la decisión de dejarlo a su suerte en la zona de parqueo para poder embarcar. Las cámaras de seguridad del terminal aéreo captaron el momento en el que se deshizo del cuadrúpedo. Esto ocurrió el último viernes 22 de agosto.

Además, un trabajador del aeropuerto contó que un grupo de colaboradores se percató de la jaula abandonada. Por tal motivo, se acercaron para comprobar si estaba vacía y grande fue su sorpresa cuando vieron al perro.

"Nuestro equipo que recoge carritos estaba en el estacionamiento, donde un compañero nos avisó que había una jaula de transporte con un perro abandonado en el estacionamiento", manifestó Leandro, en un video de las redes sociales de la terminal de Florianópolis.

Hombre fue detenido en Brasilia

Al llegar a su destino, la Policía brasileña detuvo al hombre, de quien no se hizo público su nombre. Esto se logró gracias a la identificación del individuo y la notificación de La Policía Civil de Santa Catarina y la Policía Federal le hicieron llegar al Departamento de Protección Animal del Distrito Federal.

En su defensa, argumentó que había vendido sus pertenencias para poder regresar a Manaos. Ante la imposibilidad de llevar al cachorro, tomó la difícil decisión de dejarlo en el aeropuerto. El hombre será acusado de maltrato animal, con la posibilidad de pasar cinco años en prisión, multas y la prohibición de tener mascotas.

Trabajador adoptó al perro abandonado

El cachorro tuvo un final feliz, debido a que fue adoptado por uno de los trabajadores de la terminal aérea. En las imágenes compartidas en redes, se ve al can junto a pilotos, sobrecargos y otros empleados del aeropuerto. Su nuevo dueño lo bautizó como Zúrich. Las autoridades confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Miembros de una aerolínea con Zúrich.

De esta forma, un hombre que abandonó a su perro en un aeropuerto de Brasil fue detenido por la policía y acusado de maltrato animal. El cachorro de tres meses fue encontrado por trabajadores y posteriormente adoptado por uno de ellos.