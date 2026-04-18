PNP descarta haber solicitado detención preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un escenario en el que se ha dado inicio a las investigaciones contra funcionarios involucrados en diversas irregularidades suscitadas en las elecciones 2026, la Policía Nacional del Perú descartó haber solicitado detención preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

No han solicitado detención preliminar contra jefe de la ONPE

Tras difundirse la información que la Policía Nacional había solicitado detención preliminar contra el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ello en medio del caos reportado durante el despliegue de material de votación durante las elecciones 2026.

Por tal motivo, la institución salió al frente para poder despejar rumores y versiones en dversos medios, que informaban sobre posibles acciones judiciales contra el titular del mencionado organismo electoral.

En tal sentido, el encargado de pronunciarse al respecto de esta supuesta medida contra Corvetto Salinas, fue el general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, quien negó que a la Policía haya llegado el mencionado pedido.

"No tenemos información, nosotros en la Policía no sabemos eso, la Policía no lo ha detenido. Simplemente la Policía no lo ha detenido. Fue detenido un gerente de Gestión Electoral (José Samané), pero eso ha sido hace 4 5 días", manifestó.

Piero Corvetto no tomará vacaciones

En paralelo, la ONPE recurrió a sus canales oficiales para aclarar que el jefe de la institución, Piero Corvetto no tomará vacaciones debido a que estas fueron canceladas tras la jornada de elecciones 2026.

Cabe señalar que, dicho periodo de descanso estaba programado del 7 al 12 de mayo del 2026, pero estas fueron anuladas a través de la Resolución Jefatural N.º 000064-2026-JN/ONPE que se publicó el pasado viernes 17 de abril. Estas formaban parte de un descanso pendiente que corresponde al periodo 2022-2023.

Vale mencionar que, a la fecha el funcionario enfrenta una investigación fiscal por el presunto delito de colusión debido al supuesto favorecimiento a la empresa Galaga, al cual estaba encargada del traslado del material electoral para los comicios generales desarrollados el pasado domingo 12 de abril y extendidos hasta el lunes 13 del mismo mes.