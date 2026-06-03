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Justicia en Tocache

Caso Zoila Castillo: PJ dicta prisión preventiva contra Alexis Alcántara por 9 meses tras asesinato de joven madre y su hijo

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó la medida contra el acusado del doble crimen en San Martín tras considerar peligro de fuga y obstaculización de la justicia.

El homicida confeso permanecerá tras las rejas durante 9 meses.
El homicida confeso permanecerá tras las rejas durante 9 meses. (Composición Exitosa)

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/06/2026

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El Poder Judicial confirmó este miércoles la prisión preventiva de nueve meses contra Alexis Alcántara Tellería, acusado del asesinato de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de seis años en Tocache, región San Martín. La medida busca asegurar el proceso de investigación por los delitos de homicidio calificado y feminicidio, en un caso que ha generado conmoción nacional.

La decisión judicial

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de San Martín, emitió la resolución tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

Según se señala, la jueza Giovana Bautista Valencia sustentó la decisión tras cumplirse los presupuestos de Ley, como que la prognosis de la pena es mayor de cinco años, además de la existencia de peligro de fuga y obstaculización a la justicia por parte de Alcántara.

El comunicado oficial del Poder Judicial señala que Alcántara permanecerá recluido mientras se desarrollan las diligencias, incluyendo la reconstrucción del crimen y las pericias técnicas.

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Doble crimen en Tocache

Zoila Castillo y su hijo fueron hallados sin vida tras días de reportarse como desaparecidos luego de viajar a Uchiza para encontrarse con Alexis Alcántara, a quien la joven madre conoció por internet y formó una relación de pareja. El hombre sindicado como principal autor del siniestro fue posteriormente detenido en Lima, en el distrito de San Isidro.

El traslado del acusado a Tocache para la reconstrucción del crimen fue acompañado por un fuerte despliegue policial, reflejo de la tensión social que rodea el proceso.

La noticia ha generado una ola de indignación en la población de Tocache y en todo el país. Vecinos y colectivos de defensa de los derechos de la mujer y la infancia han exigido penas ejemplares y mayor presencia del Estado en zonas vulnerables.

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Lo que puede venir

La prisión preventiva es una medida cautelar que busca evitar la fuga del acusado y garantizar el desarrollo del proceso. En casos de feminicidio y homicidio calificado, la legislación peruana contempla incluso penas de cadena perpetua en caso se declare la culpabilidad del acusado con 2 o más agravantes según el Artículo 108-B del Código Penal.

La decisión del Poder Judicial marca un paso firme en la búsqueda de justicia para Zoila Castillo y su menor hijo. El caso, que ha sacudido a la opinión pública, refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y sanción frente a la violencia extrema.

En los próximos meses, la investigación será seguida de cerca por la ciudadanía, que espera que este crimen no quede impune y que se convierta en un símbolo de justicia en defensa de las víctimas.

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