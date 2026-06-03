Un galardón antes del Mundial: Lionel Messi gana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noticia recorrió el mundo como un eco de gratitud y reconocimiento. Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito iberoamericano.

El anuncio no solo celebra su carrera deportiva, sino también su compromiso social con los más vulnerables, consolidando la imagen de un ídolo que trasciende el césped.

Reconocimiento a una carrera histórica

El jurado de la Fundación Princesa de Asturias resaltó que Messi es "el futbolista más exitoso de todos los tiempos", con 47 títulos oficiales conquistados a lo largo de su trayectoria.

Su liderazgo, constancia y humildad fueron señalados como cualidades que lo han convertido en una figura influyente en la historia del deporte. A sus 38 años, el astro argentino sigue en actividad con el Inter Miami, tras brillar en el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain.

#ÚLTIMAHORA: Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/Dy3YFPcHIR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 3, 2026

Ocho Balones de Oro y más

Messi acumula ocho Balones de Oro, un récord que lo distingue como el jugador más laureado en la historia del fútbol. Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en la élite es parte de la narrativa que lo llevó a ser elegido entre 27 candidaturas de 12 países.

El premio también reconoce la labor de la Fundación Lionel Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La organización ha desarrollado proyectos en distintos países, contribuyendo a mejorar las oportunidades de miles de menores. El jurado destacó esta "formidable y continuada labor solidaria" como un aspecto inseparable de su legado.

Palabras de Messi

Tras conocerse la decisión, Messi agradeció el reconocimiento y recordó su vínculo con España y Cataluña. El campeón mundial con Argentina expresó además su deseo de que su historia inspire a niños y jóvenes

"Ojalá mi historia les sirva para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña".

El galardón será entregado en octubre en Oviedo, en una ceremonia que contará con la presencia de la princesa Leonor y los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz. La distinción está dotada con 50.000 euros y una escultura diseñada por Joan Miró, símbolos de un reconocimiento que une arte y deporte.

Declaraciones de Leo Messi tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



#PremiosPrincesadeAsturias #CienciasSociales pic.twitter.com/jfcoCHV5eq — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 3, 2026

Este nuevo galardón confirma que Lionel Messi es mucho más que un futbolista: es un referente global cuya influencia se extiende desde los estadios hasta las aulas y hospitales.

Su legado combina títulos, récords y goles con solidaridad y compromiso social. En octubre, Oviedo será el escenario donde se celebre no solo la carrera de un campeón, sino la historia de un hombre que convirtió su talento en inspiración para millones.