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Más de 11 mil juntas

Defensa legal será gratuita para Juntas Vecinales: Gobierno firma acuerdo que respalda a 135 mil vecinos

El Mininter y el Minjusdh firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para garantizar la defensa legal gratuita de los miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en todo el Perú.

Más de 135 mil miembros de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana contarán con
Más de 135 mil miembros de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana contarán con Composición Exitosa

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/04/2026

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El Gobierno, mediante el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) firmaron un acuerdo que otorga defensa legal gratuita a todas las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en todo el Perú. Ello contempla asesoría, capacitación y patrocinio.

Gobierno firma convenio para defensa legal gratuita de Juntas Vecinales

Este viernes 24 de abril, el Ejecutivo suscribió este convenio durante una ceremonia en Palacio de Gobierno liderada por el presidente José Balcázar. El documento, que lleva la firma de los ministros José Zapata (Interior) y Luis Jiménez (Justicia), garantizará el acceso a la justicia y el respaldo jurídico de más de 135 mil integrantes de las juntas, de acuerdo a la Ley N.º 29360.

En el Perú, las Juntas Vecinales son organizaciones sociales de base promovidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y conformadas por vecinos que promueven actividades y proyectos para mejorar la seguridad ciudadana. Su trabajo es voluntario y no remunerado.

El acuerdo interinstitucional, que beneficiará a más de 11,870 juntas de todo el país, comprende la capacitación de sus integrantes, servicios de asesoría y patrocinio legal y el acceso a recursos operativos para intervenciones coordinadas.

"Las juntas vecinales son un soporte fundamental para el Estado. Ustedes acompañan y complementan nuestra labor en la lucha contra la inseguridad. Por ello, debemos respaldarlas con normas, recursos y reconocimiento", señaló Balcázar durante la ceremonia protocolar.

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Por su parte, Zapata explicó que este beneficio resultará fundamental dentro del rol de estos grupos en la gestión de seguridad de sus jurisdicciones y su participación con la PNP.

"Si un integrante es denunciado en el ejercicio de su labor voluntaria contra la delincuencia, recibirá defensa gratuita y especializada", sostuvo.

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A su vez, Jiménez señaló que la seguridad para la población "no solo se construye con la Policía, sino también desde la ciudadanía organizada, que merece respaldo y protección".

La firma del acuerdo responde al cumplimiento de los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

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Desde el 27 de abril, el Ejecutivo ampliará el estado de emergencia en el distrito de Independencia, región Áncash, por 60 días calendario, ante el peligro inminente por contaminación hídrica. La medida se enmarca en el Decreto Supremo N.º 060-2026-PCM, publicado este viernes 24 de abril.

En ese sentido, el INDECI señaló que se deben culminar las acciones respecto a la operatividad, la optimización del sistema de conducción y el abastecimiento de agua apta para consumo humano, entre otras, en beneficio de los pobladores del distrito de la provincia de Huaráz.

El Ejecutivo firmó un convenio para garantizar la defensa legal gratuita de los miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en todo el Perú.

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