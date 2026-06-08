PNP de Huancayo decomisa 200 cajas de cerveza tras interrumpir celebración de matrimonio por Ley Seca

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una pareja de recién casados vivió un momento inesperado durante su festejo de nupcias, cuando las autoridades interrumpieron el evento en el Molino Grass. La celebración fue suspendida abruptamente debido a la Ley Seca, medida donde se prohíbe el expendio y consumo de alcohol en vísperas electorales.

Intervención policial ante restricción electoral

La presencia policial se debió a las múltiples denuncias vecinales que alertaban acerca de la celebración con bebidas alcohólicas. Cuando los agentes llegaron a la avenida Huaytapallana, se percataron de que se venía realizando una fiesta con presencia de una orquesta y gran cantidad de asistentes.

Mediante cámaras de Latina, César Ramos, el subgerente de Seguridad Ciudadana precisó que el personal actuó de inmediato para hacer cumplir la normativa electoral. Los serenos y policías procedieron con el cierre del establecimiento, pidiendo a los asistentes de que se retiren del lugar para que se respete la prohibición nacional.

"Se tiene que dar cumplimiento a la ley seca, por esa razón es que hemos cerrado esta fiesta", sostuvo el subgerente de Seguridad Ciudadana.

Este operativo permitió el decomiso de aproximadamente 200 cajas de cerveza que se encontraban destinada para el consumo de los asistentes. Asimismo, los serenos confirmaron que el establecimiento será sancionado con multas administrativas luego de haber permitido la celebración de esta evento social, teniendo presente las disposiciones legales previo a elecciones.

Desalojo del local y otros incidentes

El ambiente festivo se convirtió en tensión cuando los invitados procedieron a desalojar el local. A pesar de que la novia, quien aún vestía de blanco les solicitó a las autoridades un tiempo adicional para poder concluir con algunas actividades pendientes. El desalojo progresivo fue inevitable, todo el recinto quedó completamente vacío.

Según el reporte de Trome, un incidente similar se registró en la región Junín, específicamente en la provincia de Concepción, donde dos hombres en aparente estado de ebriedad fueron rescatados tras caer a un canal de riego.

El cumplimiento de la Ley Seca previa a la etapa electoral tiene como propósito el garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Las autoridades reiteran que las celebraciones en locales comerciales que venden licor, son fiscalizaras de manera rigurosa y estarían bajo severas medidas administrativas y fuertes multas.

Es fundamental comprender que las restricciones de la Ley Seca no contemplan excepciones, así sea el festejo de una boda. Esto busca asegurar que la jornada electoral en el país se pueda desarrollar respetando las normas legales establecidas a nivel nacional.