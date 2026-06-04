Daniela Darcourt habría retomando su relación un Waldir Felipa y Magaly se le reclama: "Ese no te merece"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las recientes apariciones de Daniela Darcourt junto a su expareja Waldir Felipa han despertado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental. El tema cobró fuerza durante la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme', donde la salsera fue puesta contra las cuerdas al ser consultada directamente sobre el verdadero estado de su relación con el bailarín.

Durante la entrevista, Daniela explicó que en redes sociales vienen circulando varios videos junto a Waldir Felipa que corresponden a momentos vividos el año pasado. La artista intentó aclarar que parte del contenido difundido no era reciente. Sin embargo, la situación cambió cuando se le mostró otro registro audiovisual que sí había sido grabado durante el último fin de semana.

La revelación llamó la atención de Magaly Medina, quien no tardó en insistir sobre una posible reconciliación. Aunque la cantante evitó confirmar públicamente que haya retomado su romance, tampoco negó los rumores. Su actitud reservada terminó alimentando aún más las especulaciones entre los seguidores de ambos, quienes desde hace semanas venían comentando una posible segunda oportunidad para la pareja.

Magaly se molesta con Daniela

Lo que más sorprendió fue la reacción de la conductora de espectáculos. Lejos de mostrarse emocionada por un eventual regreso amoroso, Magaly expresó abiertamente su desacuerdo. Frente a cámaras, recordó que anteriormente le había aconsejado a Daniela mantenerse alejada de esa relación y dejó entrever que considera que la intérprete merece una mejor oportunidad en el amor.

"Yo que te dije que no, que ese no te merece, que mereces algo mejor. No entiendes y después dicen que no hay hombres", indicó.

La ruptura de Daniela y Waldir

En octubre del 2025, Waldir Felipa habló sin rodeos sobre su separación de Daniela Darcourt. El bailarín, que se volvió tendencia en redes sociales luego de difundirse un video en el que aparece bailando muy pegado con otra mujer en una boda, decidió ponerle punto final a los rumores en una entrevista con América Hoy.

"Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién", dijo Waldir Felipa, dejando claro que el distanciamiento con la cantante no se debe al clip viral.

La conversación se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa. Aunque Daniela Darcourt prefirió mantener en reserva los detalles de su vida sentimental, las imágenes recientes y su negativa a responder de manera directa han fortalecido las versiones sobre una posible reconciliación con Waldir Felipa, una situación que, al parecer, no cuenta con la aprobación de Magaly Medina.