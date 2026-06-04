Pareja pidió el divorcio porque sus mascotas no se llevan bien: Caso viral en redes

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La falta de compatibilidad entre sus mascotas llevó a una pareja recién casada a pedir el divorcio. El caso se volvió viral y generó el debate en las redes sociales por priorizar el amor sobre los animalitos a lo que sienten entre ellos.

Pareja se divorcia por sus mascotas: Historial insólita

¿Qué harías si tus mascotas no se llevan bien y ello trae algunos problemas en tu relación? Un caso viral ha vuelto a resurgir en las redes sociales, donde se evidencia la inesperada decisión que tomó una pareja de recién casados al respecto. Pues bien, según se precisó, un hombre y una mujer llegaron a los tribunales para disolver su matrimonio debido a que no lograban que su perro y su gato dejen de pelear.

La pareja que se conoció gracias a su pasión por los animales se casó en 2024, sin imaginar que su relación se iría a pique tan pronto. Según contó la mujer, el perro de su marido acosaba a su gato e incluso llegó a atacarle. Mientras ella echaba la culpa al can por esa tensa situación, el hombre salía en defensa de su fiel amigo.

El esposo aseguraba que era culpa de la mujer por llevar su gato a casa al mudarse porque no solo merodeaba alrededor de su pecera intentando comerse sus peces, sino que le había dejado en claro desde un inicio, antes de la boda, que no podría quedarse con sus mascotas una vez que iniciara la convivencia. El marido aseguró que el gato también "se volvió violento con el perro varias veces".

Llevaron terapia de pareja, pero todo se complicó

Mientras que el hombre se mantuvo firme en su decisión de quedarse con su perro, la mujer se negó a separarse de su gato. Las sesiones de terapia familiar y los repetidos intentos de los familiares por lograr la reconciliación no dieron resultado.

"Hemos intentado asesorar a la pareja varias veces, pero la esposa no está dispuesta a renunciar a su gato. Estamos haciendo todo lo posible para salvar este matrimonio", dijo el consejero Shail Awasthi. El especialista añadió que el caso expone "un problema más profundo de creciente dependencia emocional de los animales en medio del creciente aislamiento social".

Al no conseguir llegar a un acuerdo, el caso llegó hasta el Tribunal de Familia de Bhopal, donde ambos precisaron que debido a que ninguno pensaba ceder, lo mejor era finalizar la relación.

El caso generó debate, puesto que mientras algunos aseguran que "el amor lo puede todo", esta pareja en la India dejó en claro que el cariño por sus mascotas pesó más que el amor que sentían el uno por el otro, ya que pidieron a los tribunales concederles el divorcio a finales del 2025.