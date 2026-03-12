Delia Espinoza NO se arrepiente de denuncias contra 11 congresistas: "Lo volvería a hacer"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se presentó este 12 de marzo ante el Pleno del Congreso para defenderse del segundo pedido de inhabilitación por 10 años, que finalmente fue rechazado. Su postura fue firme y confrontacional.

Delia Espinoza confrontó al Pleno casi vacío

El pedido se basó en las denuncias que interpuso en 2025 a 11 congresistas por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo, tras aprobar la ley que permite a exmilitares y expolicías cobrar simultáneamente su pensión y sueldo parlamentario sin topes.

Durante su intervención esta tarde, la abogada mostró una actitud notablemente confrontacional. En un inicio, criticó con ironía la ausencia de parlamentarios presentes, afirmando que esto supuso una falta de respeto.

"Realmente es vergonzoso que, nuevamente, a una exfiscal de la Nación no se le dé el respeto debido siquiera estando presentes. Claro, es que están en campaña", sostuvo.

Seguidamente, Espinoza fue tajante al defender su accionar cuestionado por el Parlamento, reafirmando que actuó conforme a su deber constitucional al detectar indicios de irregularidades y que no hay delito penal en su contra.

"Yo sí volvería a hacer lo que hice porque no me arrepiento por ser defensora de la legalidad. Los señores tienen que saber reconocer que se equivocaron. Pero yo simplemente recabé hechos, elementos de prueba y apliqué el derecho", enfatizó.

La abogada argumentó que esta doble pensión sin tope representa "un delito de comisión insantánea", pues al ser congresistas, ya tienen un sueldo del Estado activo.

Sanción hubiera sido "un galardón más" para Espinoza

Asimismo, la exfiscal de la Nación criticó el proceso de inhabilitación como un escarmiento o venganza política por su trabajo fiscal, especialmente por incomodar a ciertos sectores del poder legislativo.

Por ello, aseguró que ser sancionada por este Congreso sería como recibir "otro galardón más", por su labor independiente. "No convengo a muchos, porque necesitan impunidad", señaló.

"Si me quieren sancionar por eso, me lo llevaré como un galardón más, ya fue vergonzosa la actuación de este Pleno en diciembre, que simplemente me defenestraron al no haber hecho nada, porque no querían que vuelva a ser fiscal de la Nación", subrayó Espinoza.

Al finalizar su defensa, la letrada de 59 años advirtió, "en nombre de los peruanos", que su proceso tendría repercusiones y que continuará defendiéndose ante "cualquier atropello que haya de cualquier autoridad".

El Pleno rechazó la inhabilitación al no alcanzar la mayoría requerida, con solo 56 votos a favor, permitiendo que Espinoza mantenga su postura firme frente a lo que calificó como intentos de blindaje parlamentario.