Netanyahu continúa amenaza a Irán y asegura que nuevo líder no puede mostrarse

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, brindó una primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva militar en conjunto con Estados Unidos este jueves 12 de marzo. En la conferencia indicó que su país seguirá atacando Irán y aseguró que Mojtabá Jameneí, nuevo líder iraní, "no puede mostrar el rostro en público".

Nuevo líder "no puede mostrarse en público"

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que su país está "aplastando a Irán y a Hizbulá", y que continuará con la ofensiva militar en su contra.

En lo que calificó como "días históricos" para el Estado israelí, intentó defender el pacto militar que estableció con la administración de Donald Trump para atacar Medio Oriente.

Además, precisó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, no podría aparecer públicamente. Ello, luego que el régimen iraní emitiera un comunicado en su nombre, pero leído por un presentador de televisión.

"Hemos eliminado al viejo tirano, y el nuevo títere de la Guardia Revolucionaria, no puede mostrar su rostro en público", indicó.

Como se recuerda, en el primer día de la guerra, el anterior líder supremo Alí Jameneí, murió en u n ataque al encontrarse en un establecimiento ubicado en la ciudad de Teherán.

"Irán ya no es el que era antes de la guerra"

Indicó que, incluso, si el régimen de los ayatolás no terminara por caer tras la alianza militar con Estados Unidos, el régimen sería "mucho más débil". Así, calificó que Irán es "diferente" y que "ya no supone la misma amenaza".

Mientras el primer ministro israelí brindaba la conferencia de prensa, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaban el inicio de una "gran oleada de ataques" en contra de Teherán.

Netanyahu indicó que cuenta con tres objetivos tras el ataque en Irán: nuclear, misiles y cambio de régimen. Respecto al último punto precisó que "depende" del propio pueblo iraní. En ese sentido, indicó que busca "proporcionar los medios" para derrocar al nuevo líder iraní.

Por otro lado, precisó que mantiene una comunicación "abierta" y diaria con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando la sintonía entre ambos mandatarios respecto a sus intereses militares.