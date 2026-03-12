Terror en La Rinconada: Balacera tras asalto a planta minera deja un muerto y un herido

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Según información preliminar, cerca de 20 delincuentes armados irrumpieron durante la madrugada en una planta de trapiche en el sector de Antahuila, en el centro poblado de La Rinconada. Según información preliminar, el grupo de delincuentes armados ingresaron a la planta de trapiche para robar.

Durante el asalto se produjo un intenso intercambio de disparos que alarmó a los trabajadores del lugar y a los vecinos del sector. Horas después, la mañana del jueves 12 de marzo, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública, presuntamente vinculado al violento ataque ocurrido durante la madrugada.

Víctima no identificada

Tras el enfrentamiento, en plena vía pública fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima vestía ropa de minero de color oscuro sin cintas reflectivas, zapatos negros y no llevaba ninguna prenda en la cabeza y presentaba varios impactos de bala.

Cerca del cuerpo también se encontró un chullo tipo pasamontañas, lo que forma parte de las evidencias recogidas en la escena del crimen.

Herido fue trasladado a Juliaca

Además de la víctima mortal, otra persona resultó gravemente herida durante el asalto armado. Según las autoridades, el lesionado sería un trabajador de la planta de trapiche y fue evacuado de emergencia durante la madrugada hacia la ciudad de Juliaca para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Investigaciones preliminares

En el lugar del ataque también se encontraron varios casquillos de bala y manchas de sangre en diferentes puntos de la calle, lo que hace presumir que incluso alguno de los delincuentes podría haber resultado herido durante el enfrentamiento.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para acordonar la zona, mientras se esperaba la presencia del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes.

Vecinos del sector indicaron que las plantas de trapiche y molinos de la zona industrial de Antahuila suelen ser blanco frecuente de asaltos violentos, lo que mantiene en constante preocupación a los trabajadores y residentes del área minera.

El violento asalto ocurrido en La Rinconada vuelve a poner en evidencia los problemas de inseguridad que afectan a esta importante zona minera del país.

Mientras la Policía continúa investigando el caso para identificar a los responsables, los pobladores demandan mayor presencia de las autoridades para frenar la creciente ola de criminalidad en la zona.