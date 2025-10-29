PNP interviene a 103 personas durante fiesta en SJL y captura a presuntos integrantes de banda criminal

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a más de 100 personas durante una celebración en San Juan de Lurigancho de las cuales se capturaron a 12 debido a que presentaban antecedentes policiales. Ello, en el marco del sexto día de estado de emergencia de Lima y Callao.

Intervienen local en SJL

La noche del último martes 28 de octubre, en el local de eventos Mollepata, ubicado en Las Lomas, en la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho, personal del Departamento de Investigación Criminal SJL 1 se apersonó hasta el lugar debido a que tomaron conocimiento que allí se iban a reunir integrantes de una banda criminal.

Esta organización delictiva denominada 'La batería de Taquire' se dedicaba a la extorsión y sicariato. Tras una labor de inteligencia y ubicar los objetivos en el interior del mencionado inmueble es que con el apoyo de diversas unidades especializadas y las Fuerzas Armadas se logró intervenir 103 personas de los cuales 60 eran varones y 43 féminas.

Posteriormente, al realizar las diligencias correespondientes, los agentes policiales procedieron con la detención de 12 personas quienes presentaban antecedentes policiales. Asimismo, hallaron objetos como armas de fuego, estupefacientes, municiones y dispositivos móviles.

Entre ellos se halló al líder de este grupo delincuencial identificado como Eduardo Taquire Ramos, alias 'Taquire', . Este sujeto contaba con cinco requisitorias vigentes por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y falsificación de billetes.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La Policía Nacional detuvo a doce personas tras intervenir en una fiesta, que se celebraba en la urbanización Zárate, en San Juan de Lurigancho. Los detenidos cuentan con antecedentes policiales. La PNP presume que forman parte de una organización... pic.twitter.com/momp0xB8li — Exitosa Noticias (@exitosape) October 29, 2025

Policía Nacional brinda mayores detalles

El jefe de la DIVPOL, el coronel Marcial Flores, brindó a la prensa mayores detalles sobre la intervención y detención de estas personas, además, de los delitos en los que estarían inmersos.

"Se van a realizar las diligencias correspondientes para determinar qué empresas de transporte han sido víctimas de esta banda criminal (...) alias 'Taquire' es el líder de esta banda criminal que tiene como centro operacional la zona de Campoy, Zárate, Huachipa y Jicamarca", manifestó.

Además, afirmó que todos estos sujetos "son de esas zonas que se injertan y conforman esta banda". "Incurren en los ilícitos penales ya mencionados", añadió el coronel Marcial Flores.

Asimismo, puntualizó que en medio de la intervención los efectivos de la PNP se ha incautado 3 armas de fuego, 27 municiones, 56 bolsitas de clorhidrato de cocaína y otros fragmentos tipo piedra o roca de la misma sustancia.

En un nuevo golpe a la delincuencia se intervino a 103 personas durante fiesta en local de San Juan de Lurigancho, de las cuales se capturó a 12 quienes integrarían la banda criminal 'La batería de Taquire'.