Ahora Nación condena asesinato jóvenes en el Vraem por militares y exige investigación independiente

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El partido Ahora Nación denunció el presunto asesinato de jóvenes cometido por efectivos del Estado en el VRAEM, calificándolo como un acto de violencia desproporcionada. La organización política exigió justicia inmediata para las familias de los agricultores de Colcabamba que fueron abatidos durante un operativo militar.

Postura oficial ante el uso excesivo de la fuerza

Según el pronunciamiento público emitido por el partido, los hechos registrados en Huancavelica representan una grave vulneración a los derechos fundamentales del país. El partido cuestionó la versión inicial del enfrentamiento, señalando que el Estado debe garantizar la protección de ciudadanos por encima de estrategias.

La organización política sostiene que la intervención militar en la zona de Colcabamba no se ajustó a los estándares internacionales de seguridad pública. Para el movimiento, es inaceptable que se presenten bajas civiles como resultados de operativos antidrogas cuando no existen evidencias de criminalidad alguna.

"Condenamos enérgicamente el asesinato de jóvenes en la zona del VRAEM por parte de efectivos del Estado, hecho que revela un grave uso excesivo e indebido de la fuerza", exclamó.

La agrupación política enfatizó que la lucha contra el narcotráfico no justifica la pérdida de vidas inocentes ni el abuso de autoridad sistemático. Hicieron un llamado urgente a las instituciones judiciales para que actúen con total imparcialidad frente a los involucrados.

Este incidente ha puesto en tela de juicio la efectividad de los protocolos de identificación antes de abrir fuego en zonas rurales. Ahora Nación recalca que la vulneración del derecho a la vida es una línea roja que ninguna institución de seguridad debe cruzar jamás.

Justicia y reparación para las víctimas de Colcabamba

El pedido central de la organización política se enfoca en que las investigaciones no queden en el ámbito administrativo, sino que alcancen sanciones penales. Según Ahora Nación, es imperativo que el proceso sea transparente para devolver la confianza a las comunidades campesinas que hoy desconfían.

El documento resalta que la transparencia debe ser el eje rector de las indagaciones fiscales que se llevan a cabo actualmente. El partido considera que solo una vigilancia ciudadana activa podrá evitar que las presiones políticas desvíen el curso real de las investigaciones judiciales.

La colectividad política reafirmó que el desarrollo del VRAEM es imposible si se mantiene un clima de hostilidad hacia las poblaciones locales. El respeto al Estado de derecho debe ser la brújula que guíe todas las acciones militares para asegurar una convivencia pacífica y segura.

El pronunciamiento recalca que la seguridad nacional debe ir de la mano con el respeto irrestricto a los derechos humanos en cada intervención. El país observa con atención el avance de este proceso.