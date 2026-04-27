Loreto: Un policía fallecido y otro herido deja enfrentamiento durante operativo para rescate de embarcación

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Loreto un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció durante un operativo para rescate de una embarcación que fue secuestrada en el distrito de Trompeteros, en medio de una diligencia con la que se buscaba liberar la nave y a su tripulación.

Conflicto en Loreto durante operativo de rescate

Loreto fue escenario de un trágico enfrentamiento que finalizó con la vida del suboficial de segunda identificado como Neyra Abanto Carlos Alfredo, de 29 años. El agente policial formaba parte de un despliegue en la comunidad nativa de Providencia, en el sector de río Corrientes, en el distrito de Trompeteros, para recuperar una embarcación.

De acuerdo a información preliminar, siete personas y una embarcación petrolera de la empresa RICSA se encontraban retenidos, esta última desde el 12 de abril, por miembros de la comunidad nativa Providencia. Según la PNP este suceso involcura exigencias económicas.

Hay que mencionar que, el pasado sábado 25 de abril partió un contingente de la Unidad de Servicios Especiales hacía el sector en compañía de miembros de la Marina de Guerra, tras ello ocurrió un fuego cruzado entre comuneros y las fuerzas del orden.

Desafortunamente, en medio de esta situación uno de los efectivos policiales falleció y otro quedó herido. Ambos fuerontrasladados por un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú desde el lugar de los hechos con rumbo al hospital de Loreto.

Por su parte, el general de la Policía, Fernando Enrique Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial Loreto, precisó que el suboficial de segunda perdió la vida en el trayecto a la ciudad de Iquitos. Además, subrayó que miembros de la comunidad nativa no pertenecen al circuito petrolero.

Exigían el pago de dos millones de soles por liberación

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio se pudo conocer que el grupo de pobladores indígenes que tenían retenidas a las personas así como a la embarcación exigían el pago de dos millones de soles por su liberación.

Además, se conoció que agentes de las Fuerzas Armadas de la Marina de Guerra del Perú también resultaron heridos y se encuentran siendo atendidos en el Hospital Regional de Loreto.

Como vemos, durante un operativo de rescate de siete personas y una embarcación petrolera que se encontraban secuestrados en el distrito de Trompeteros, en la región Loreto, un efectivo policial perdió la vida, en el trayecto a ser trasladado al hospital de Loreto.