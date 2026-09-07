Gisela le responde a Viviana Rivasplata por polémica con Roberto Martínez: "El libro no menciona a nadie"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel decidió responder a la incomodidad de Viviana Rivasplata, quien cuestionó que una historia ocurrida hace más de 30 años vuelva a ser comentada tras la publicación del libro 'El poder de ser tú'. La exreina de belleza consideró desagradable que el episodio relacionado con Roberto Martínez vuelva a aparecer en la conversación pública, ya que ahora tiene una familia conformada.

La 'Señito' se defiende

Gisela fue abordada por el pódcast Q'Bochinche! durante una firma de libros y aclaró que su publicación no menciona directamente a ninguna persona involucrada en aquella historia. Además, explicó que su intención no es mortificar a quienes pudieron sentirse aludidos, sino compartir experiencias personales y reflexionar sobre situaciones que forman parte de su pasado.

"Hay algo claro: en el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó", dijo la madre de Ethel Pozo con firmeza.

Cabe resaltar que, la reacción de Viviana surgió luego de que Gisela relatara algunos episodios vinculados con su relación con Roberto Martínez. La exconductora consideró que esas referencias podían generar nuevamente incomodidad, especialmente porque actualmente tiene una familia y su vida es completamente distinta a la de aquella época.

La incomodidad de Viviana Rivasplata

Durante una entrevista vía streaming para el podcast 'Q bochinche', la modelo fue consultada sobre esta situación. Al respecto, respondió que no le resulta agradable reabrir la historia de ese momento de su vida.

"Honestamente, no es agradable. Nos engañó la misma persona, nunca acá hubo un juego por mi parte. He construido mi vida hacía adelante, acá hay tres lados de la historia. El de él que, solo él conocerá, el mío que es totalmente transparente y el de ella que también es válido porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera", afirmó Viviana Rivasplata.

Por medio de sus declaraciones, Viviana Rivasplata aseguró que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando él ya había firmado su divorcio y se encontraba separado. Sin embargo, esta situación no fue impedimento para que el la decepcionara.

"Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio, lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo en diferentes sitios, el estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también", detalló.

De esta manera, Gisela optó por marcar distancia de cualquier intención de generar polémica y sostuvo que el propósito de su libro está relacionado con aceptar lo vivido. Mientras tanto, las declaraciones de ambas han vuelto a poner bajo los reflectores una historia sentimental que ocurrió hace más de tres décadas.