Pobladores de Santa Rosa critican declaraciones de Gustavo Petro: "Tenemos que defender nuestra patria"

Un corresponsal de Exitosa llegó hasta el distrito de Santa Rosa, en Loreto, para conocer la situación del distrito limítrofe ante la tensión entre Perú y Colombia por dicho territorio. Nuestro periodista conversó con pobladores de la zona, quienes criticaron las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Exitosa permanece en Santa Rosa

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el caudal del río Amazonas que tiene espacio en la ciudad colombiana de Leticia, se mantiene bajo. Pobladores usan las embarcaciones conocidas como 'peque-peque' para cruzar la zona fronteriza entre Perú y Colombia.

De tal modo, se conoció que el pasaje para que pobladores crucen desde Santa Rosa a Leticia por dicho río es de solo cinco soles. Además, respecto a la tensión entre Perú y Colombia, la cual fue generada por Gustavo Petro, se pudo recoger las declaraciones de pobladores tanto de Leticia como de Santa Rosa; ellos desconocieron que Santa Rosa sea territorio colombiano.

"Estamos tranquilos haciendo nuestras labores. (¿Qué le parece lo que dijo el señor Petro?) Por mi parte es una cosa inesperada", dijo uno de los pobladores peruanos que viven en Santa Rosa a nuestro medio.

Asimismo, una vecina del lugar que trabaja en la zona de la triple frontera indicó que se encuentra "asada" ante las declaraciones de Petro. Según indicó, los pobladores de Santa Rosa sufren de humillaciones y discriminación por parte de colombianos, por lo que no entiende cómo es que de un día a otro el presidente de Colombia dice que dicho territorio es colombiano.

En otro momento, un transportista de la zona indicó su rechazo ante las declaraciones de Petro. Ante ello, señaló que defienden la patria en el día a día trabajando. "Eso viene desde el año pasado, pero no hacemos caso a lo que digan y hacen", añadió.

Colocan bandera colombiana en Santa Rosa

Cabe mencionar que, estas declaraciones se dieron momentos antes de que el presidente de la Asociación de Transportistas de dicha localidad, denunció que sujetos colombianos colocaron una bandera de su país en el distrito de Santa Rosa y luego huyeron.

Este acto, fue tomado por muchas autoridades como "un acto de provocación" por parte del Estado colombiano. La bandera fue retirada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el encargado de la Municipalidad de Santa Rosa.

De esta manera, se conoció que los pobladores del distrito de Santa Rosa, en Loreto, rechazaron las acusaciones de Gustavo Petro contra el Estado peruano sobre un supuesto copamiento de territorio.