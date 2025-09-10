Poder Judicial sentencia a más de 20 años de cárcel a dos sujetos por robos de celulares en Lima Norte

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cumpliendo con sus obligaciones el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sentenció a dos sujetos por robos reincidentes de celulares. El primer sujeto encontrado culpable, pasará más de 30 años en prisión, mientras que el segundo acusado, más de 21.

Sentencia fue rápida

Según la CSJLM, el proceso se realizó con rapidez, consiguiendo que en apenas 14 días, los denunciados sean sentenciados. El equipo a cargo, encontró culpables a Javier Mogrovejo Bernachea y a Rolando Rodríguez Mamani, de ser autores de reiterados del atraco de sus víctimas en el distrito de San Martín de Porres.

"En solo dos semanas, la Unidad de Flagrancia de Lima Norte, condenó a dos sujetos roba celulares, reincidentes, que, utilizando una mototaxi, asaltaron a una joven cerca de su domicilio en SMP, arrebatándole su celular y otros objetos personales", señala el presentador del video en redes sociales.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio, condenó a más de 30 años de prisión a A Mogrovejo Bernachea. Por otro lado, su cómplice, Rodríguez Mamani, recibió una condena superior a los 21 años de pena privativa de la libertad.

Otros casos resueltos en Lima Norte

Un delincuente fue sentenciado por el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla en Lima Norte. El pasado 22 de agosto condenaron a cinco años de cárcel para Martín Oliva de 20 años, por arrebatarle su celular a un joven universitario, también en San Martín de Porres.

Gracias a que el estudiante logró encontrar su dispositivo gracias a la tecnología GPS. Al dar con su teléfono, el agraviado, en compañía de un serenazgo, llegaron hasta un hospedaje cercano al lugar del asalto y dieron con el autor del hecho, que fue identificado por la víctima.

El 15 del mismo mes, el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla en Lima Norte, aplicó una sentencia de 25 años, seis meses y ocho días contra Ángel Chávez de 25 años, por arrebatarle su celular a un menor de edad. Esto también ocurrió en el mismo distrito, donde se reportan varios hechos delictivos del mismo tipo.

De este modo, el Poder Judicial, mediante la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, logró una rápida condena contra dos sujetos que le robaron el celular a una mujer en San Martín de Porres. Por ser reincidentes, se le aplicaron condenas superiores a los 20 años