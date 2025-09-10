RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
En dos semanas

Poder Judicial sentencia a más de 20 años de cárcel a dos sujetos por robos de celulares en Lima Norte

Por ser reincidentes en el robo de celulares, dos sujetos fueron sentenciados a más de 20 años de cárcel por el Poder Judicial. Su última fechoría la cometieron contra una mujer en San Martín de Porres.

Los ladrones sentenciados por robo reincidente de celulares.
Los ladrones sentenciados por robo reincidente de celulares. (Composición Exitosa)

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Cumpliendo con sus obligaciones el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sentenció a dos sujetos por robos reincidentes de celulares. El primer sujeto encontrado culpable, pasará más de 30 años en prisión, mientras que el segundo acusado, más de 21.

Sentencia fue rápida

Según la CSJLM, el proceso se realizó con rapidez, consiguiendo que en apenas 14 días, los denunciados sean sentenciados. El equipo a cargo, encontró culpables a Javier Mogrovejo Bernachea y a Rolando Rodríguez Mamani, de ser autores de reiterados del atraco de sus víctimas en el distrito de San Martín de Porres.

"En solo dos semanas, la Unidad de Flagrancia de Lima Norte, condenó a dos sujetos roba celulares, reincidentes, que, utilizando una mototaxi, asaltaron a una joven cerca de su domicilio en SMP, arrebatándole su celular y otros objetos personales", señala el presentador del video en redes sociales.

@cortedelimanorte 🚨¡𝗥𝗢𝗕𝗔𝗖𝗘𝗟𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗔 𝗠Á𝗦 𝗗𝗘 𝟯𝟬 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖Á𝗥𝗖𝗘𝗟! 👊🏻 En dos semanas, la Corte de Lima Norte condenó a los 𝗿𝗲𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗴𝗿𝗼𝘃𝗲𝗷𝗼 𝘆 𝗥𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗥𝗼𝗱𝗿í𝗴𝘂𝗲𝘇 𝗮 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝟯𝟬 𝘆 𝟮𝟭 𝗮ñ𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶ó𝗻 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮, respectivamente, por el delito de robo agravado en agravio de una joven, a quien despojaron de su celular y otras pertenencias en #SanMartínDePorres. ⛓️🫵🏻 #robo #celulares #carcel #flagrancia ♬ sonido original - CSJ de Lima Norte

El Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio, condenó a más de 30 años de prisión a A Mogrovejo Bernachea. Por otro lado, su cómplice, Rodríguez Mamani, recibió una condena superior a los 21 años de pena privativa de la libertad.

INPE incauta celulares, cargadores, cables USB y audífonos en el Establecimiento Penitenciario Arequipa
Lee también

INPE incauta celulares, cargadores, cables USB y audífonos en el Establecimiento Penitenciario Arequipa

Otros casos resueltos en Lima Norte

Un delincuente fue sentenciado por el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla en Lima Norte. El pasado 22 de agosto condenaron a cinco años de cárcel para Martín Oliva de 20 años, por arrebatarle su celular a un joven universitario, también en San Martín de Porres.

Gracias a que el estudiante logró encontrar su dispositivo gracias a la tecnología GPS. Al dar con su teléfono, el agraviado, en compañía de un serenazgo, llegaron hasta un hospedaje cercano al lugar del asalto y dieron con el autor del hecho, que fue identificado por la víctima.

El 15 del mismo mes, el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla en Lima Norte, aplicó una sentencia de 25 años, seis meses y ocho días contra Ángel Chávez de 25 años, por arrebatarle su celular a un menor de edad. Esto también ocurrió en el mismo distrito, donde se reportan varios hechos delictivos del mismo tipo.

Ventanilla: Policías frustran robo en conocido minimarket y captura a delincuente
Lee también

Ventanilla: Policías frustran robo en conocido minimarket y captura a delincuente

De este modo, el Poder Judicial, mediante la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, logró una rápida condena contra dos sujetos que le robaron el celular a una mujer en San Martín de Porres. Por ser reincidentes, se le aplicaron condenas superiores a los 20 años

Temas relacionados dos sujetos Poder Judicial robo de celulares San Martín de Porres sentencia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA