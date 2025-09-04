Ventanilla: Policías frustran robo en conocido minimarket y captura a delincuente

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Alrededor de las 5:30 p.m. un delincuente armado ingresa dentro de un conocido minimarket para intentar robar a los clientes y trabajadores. Sin embargo, fue intervenido por agentes policiales.

Policías frustran robo en conocido minimarket

El miércoles 3 de setiembre, un delincuente con casco ingresó a la cadena de tiendas Mass ubicado en el distrito de Ventanilla para robar las ganancias del día. Las cámaras de videovigilancia del local registraron cuando el criminal, sin ningún reparo, ingresa con la pistola en mano para apuntar directamente a los trabajadores del negocio.

A pesar que la tienda cuenta con diversas cámaras de seguridad, el delincuente se dirigió hacia la caja para intentar robar el dinero de las ganancias del día. Tras su ingreso, los clientes alarmados intentaron cubrirse del acto ante la agresividad con la que ingresó el malhechor. Por su parte, la encargada de la caja inició con el retiro del efectivo para evitar ser agredida.

Sin embargo, un serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla observó el acto desde la central de monitoreo y acudió a frustrar el robo del delincuente. Acompañado por otro agente, ingresaron para reducir al delincuente.

Se vivieron momentos de tensión, cuando ambos efectivos policiales ingresaron al local. El delincuente se vio alarmado y empujó a la trabajadora que se encontraba retirando el dinero para evitar ser capturado. En ese momento los efectivos policiales hirieron al delincuente en la pierna y el abdomen tras intentar disparar a los agentes. Finalmente, el criminal fue reducido y trasladado al hospital de Ventanilla.

Vocero de la Municipalidad de Ventanilla dio mayores detalles sobre el robo

El vocero de la Municipalidad de Ventanilla, Pedro de la Cruz, indicó que el delincuente ya había sido identificado tras ser trasladado al hospital e indicó que se trataría de un vecino de Ventanilla alta, según la información de su ficha Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). El criminal fue señalado como Carlos Jhonny Sifuentes Anapán de 45 años quien actualmente se encuentra en custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP)

Comentó que la intervención policial se logró tras un operativo de emergencia que se activa ante estos casos de robos. Afortunadamente, los agentes policiales se encontraban resguardando dos obras continuas al lugar por lo que llegaron con gran inmediatez. También indicó que esta sería la segunda vez que el mismo local es víctima de un asalto a mano armada.