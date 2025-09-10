INPE incauta celulares, cargadores, cables USB y audífonos en el Establecimiento Penitenciario Arequipa

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo al interior de las cárceles peruanas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) logró incautar diversos aparatos tecnológicos en el Establecimiento Penitenciario Arequipa.

El accionar tiene como objetivo frustrar extorsiones y otros delitos que puedan gestarse al interior de los reclusorios y así, reducir los índices de la delincuencia en las calles de nuestro país.

Lo incautado en el operativo

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 25 agentes del INPE realizaron la diligencia en el pabellón "D-4" de máxima seguridad, hallándose celulares, cargadores, cables USB y audífonos, los cuales habrían sido usados por más de un prontuariado para delinquir desde sus respectivas celdas.

🚨 ¡𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗮! 🚫 Personal del INPE incautó celulares, cargadores y cables USB que estaban escondidos en el interior de colchones y almohadas 👉 https://t.co/SiL4WpTyx7 pic.twitter.com/IkFwkOQtfH — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 9, 2025

A fin de desarrollar las diligencias de ley correspondientes, el INPE dio aviso a los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Perú, quienes procedieron a levantar las actas y decomisaron los artículos incautados. Cabe señalar que, el operativo contó con la participación de Rolando Cárdenas Campos, director del mencionado establecimiento penitenciario de la "Ciudad Blanca".

Quien se pronunció al respecto fue el director regional del INPE, Omar Córdova Villar, aseverando que estas intervenciones sorpresivas son permanentes y que buscan reforzar la seguridad de las cárceles del país. "No permitiremos que ningún tipo de acto ilícito ponga en riesgo el principio de autoridad en los recintos penales", puntualizó.

Fiscalía no respalda creación de 'El Frontón'

Este martes 9 de setiembre, el Ministerio Público solicitó formalmente el retiro del voto que le dio viabilidad al proyecto del nuevo penal 'El Frontón' en la Provincia Constitucional del Callao.

La posición de la Fiscalía se sustenta en el pedido que realizó el doctor Germán Small Arana, quien de forma expresa, requirió un informe técnico sobre la infraestructura de la futura cárcel de máxima seguridad. Además, expresó su preocupación por los ambientes en los que estarían los reos del alto rango del país.

"Solicito formalmente el retiro de nuestro voto en el extremo del acuerdo que declara la viabilidad de la construcción del establecimiento penitenciario 'El Frontón' para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas, adoptado en el marco de la reciente sesión del CONAPOC", suscribe, el fiscal Marcial Paucar Chappa.

El documento señala también, que el actual primer ministro Eduardo Arana Ysa, cuando se desempeñó como titular de Justicia y Derechos Humanos, opinó en su momento que "no era viable levantar una prisión en la isla homónima". Sin embargo, recientemente le ha dado visto bueno, destacando que tendrá nuevas condiciones.

Mientras continúa el debate sobre la implementación del mencionado penal, el personal del INPE realizó un nuevo operativo de control en el Establecimiento Penitenciario Arequipa.