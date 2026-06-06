Un amistoso nada amistoso: Portugal derrotó 2-1 a Chile con pelea y expulsiones

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Estadio Nacional do Jamor en Lisboa fue escenario de un partido que, pese a ser amistoso, se vivió con la intensidad de una final. Portugal venció 2-1 a Chile en un encuentro que dejó goles, polémicas y una pelea que terminó con dos expulsados. La tensión dentro del campo convirtió lo que debía ser una jornada de preparación en un episodio cargado de fricción.

La pelea que encendió el partido

El momento más comentado ocurrió al filo del descanso, cuando un cruce entre Rafael Leão e Iván Román derivó en empujones y golpes. La gresca obligó al árbitro a intervenir con firmeza y mostrar la tarjeta roja directa a ambos jugadores.

El incidente desató la indignación en las bancas y encendió la tribuna, marcando el tono de un encuentro que ya venía con roces desde los primeros minutos. La expulsión de dos protagonistas dejó al partido con un aire de tensión que se mantuvo hasta el pitazo final.

Rafael Leão e Iván Román se agarraron a las piñas en el partido de Portugal y Chile. 🤬🇵🇹🇨🇱

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El desarrollo del juego

En lo futbolístico, Portugal mostró mayor control de la pelota y paciencia para abrir espacios. Tras un primer tiempo trabado, Gonçalo Guedes rompió la paridad al minuto 57 con un remate cruzado tras asistencia de Rúben Neves. La ventaja se amplió en el 74', cuando Bruno Fernandes sorprendió con un disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero chileno.

Chile, que apostó por variantes juveniles bajo la conducción de Nicolás Córdova, encontró el descuento en tiempo añadido gracias a Lucas Cepeda, quien marcó al 90'+2 con un potente disparo que decoró el marcador. El gol fue celebrado como un premio al esfuerzo de un equipo que, pese a la derrota, mostró carácter en el cierre.

¡PUFF! ¡QUÉ DEFINICIÓN! Golazo de Lucas Cepeda para descontar para Chile sobre el final del amistoso ante Portugal.



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Preparación para alzar la copa

El amistoso sirvió como preparación para el Mundial 2026. Portugal debutará en el Grupo K frente a la República Democrática del Congo, mientras que Chile continuará su gira enfrentando a ese mismo rival el próximo martes en España.

Más allá del resultado, la pelea y las expulsiones dejaron una lectura preocupante: la intensidad competitiva puede desbordarse incluso en partidos de preparación, poniendo en riesgo la cohesión de los equipos.

El triunfo de Portugal refuerza su favoritismo, pero la noticia que primó en las redes fue la gresca que convirtió el amistoso en un episodio de tensión. Chile, aunque derrotado, rescató la aparición de Lucas Cepeda como figura emergente. El partido demostró que, en la antesala del Mundial, los equipos también deben controlar la presión y la ansiedad que generan los duelos internacionales.