Periodista musical peruana denunció haber sido víctima de acoso durante concierto de AC/DC

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una periodista musical peruana denunció haber sido víctima de acoso durante un concierto de la banda de rock AC/DC en Chile. Al respecto, usó sus redes sociales para describir la experiencia que sufrió en el país vecino y brindó mayores detalles en una entrevista exclusiva con nuestro medio.

Periodista peruana fue víctima de acoso en concierto de AC/DC

Danneth Valeriano, periodista musical peruana, emprendió un viaje hasta Chile, en compañía de su pareja, para presenciar los dos conciertos que la banda australiana de rock AC/DC realizaría el 11 y 15 de marzo. Sin embargo, fue en esta última fecha en donde sería víctima de un hecho deplorable.

En diálogo exclusivo con Exitosa, reveló que fue víctima de acoso durante el segundo concierto de la agrupación que se desarrolló en el Parque Deportivo Estadio Nacional, ubicado en Santiago de Chile.

Al respecto, narró que cuando acude a este tipo de eventos "suele moverse" en los recintos para poder tener registro para el medio de música que tiene. Por tal motivo, decidió separarse de su novio, por un instante, para ver la actuación de la banda más de cerca.

"La gente estaba eufórica, saltando, me comencé a alejar y en un momento me doy cuenta de que estoy sola, seguí moviéndome y aparece este hombre. De reojo lo vi que venía avanzando, se pone detrás de mí e intenta abrazarme y me dijo que lo hizo para ayudarme, volteo y le digo: 'No, gracias'", indicó.

Valeriano acotó que tras ello decidió alejarse del hombre, pero este se colocó a su costado. En medio de la algarabía del público sintió que alguien rozó su glúteo, aunque no le tomó tanta importancia. No obstante, cuando le sucedió otra vez lo mismo ahí reaccionó.

"Giro y veo que me estaba tocando, cambié mi expresión y le digo: 'No te pases de pend***' y ahí fue cuando me dijo: 'Sorry flaca, me voy para adelante'. En ese momento sentí rabia, cólera, miedo", relató.

Grabó el rostro de su acosador

Tras lo ocurrido decidió alejarse de su acosador y procedió a grabar al sujeto para tener evidencia lo que le sirvió para poder exponerlo en una publicación en su cuenta de Instagram en la que recibió apoyo por parte de los usuarios.

Danneth aclaró que no es la primera vez que sufre de acoso, en conciertos en Perú también le ha sucedido lo mismo hasta en tres oportunidades. Como mensaje final a aquellas mujeres que pasan por este tipo de situaciones recomendó "levantar nuestra voz" y "no sentir vergüenza".

Tras acudir a un concierto de AC/DC en Chile, la periodista musical peruana Danneth Valeriano denunció haber sido víctima de acoso y contó mayores detalles de lo sucedido en una entrevista con este medio.