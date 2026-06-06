Stefano Peschiera confirma su apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta "Es votar por el Perú"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En la recta final de la campaña electoral, el histórico velerista peruano Stefano Peschiera sorprendió con un mensaje político difundido en sus redes sociales.

A través de un video publicado en Instagram, el medallista olímpico exhortó a la ciudadanía a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se celebran este domingo 7 de junio. Su llamado se enmarca en un contexto de polarización y busca reforzar el respaldo hacia la lideresa de Fuerza Popular.

El mensaje del deportista

En su pronunciamiento, Peschiera argumentó que la elección no debe entenderse como un acto personal, sino como una decisión colectiva que marcará el futuro del país.

"Este domingo tenemos una gran responsabilidad, un derecho al voto y un reto importante, porque vamos a decidir qué Perú es el que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos", expresó.

En su discurso, enumeró lo que considera consecuencias negativas de un eventual gobierno de izquierda, como "fomentar la división, la pobreza y la corrupción", sumado a una descripción en la que nombró a países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde señala que el modelo propuesto por Roberto Sánchez no ha obtenido buenos resultados.

"Invito a votar por Keiko Fujimori. Es votar por el Perú, no es votar por un candidato. Dejemos nuestro ego de lado".

Críticas a la izquierda y respaldo a Fuerza Popular

El deportista cuestionó directamente al movimiento que encabeza Roberto Sánchez, al que calificó de "nocivo y contraproducente para la sociedad nacional". Según Peschiera, el plan de gobierno de Juntos por el Perú representa un retroceso y un riesgo para la estabilidad económica.

En contraste, destacó que Fujimori y su equipo "han hecho la tarea", incluso en materia deportiva, con propuestas de reformas que, según él, permitirían impulsar disciplinas como la vela y fortalecer la formación de nuevas generaciones de atletas.

El mensaje de Peschiera se suma a otros respaldos internacionales y nacionales que ha recibido Fujimori en los últimos días, como el del candidato colombiano Abelardo de la Espriella.

La segunda vuelta enfrenta a la lideresa de Fuerza Popular contra Roberto Sánchez, en un escenario de alta tensión político. En este contexto, las voces de figuras públicas buscan influir en la decisión de los votantes.

La intervención de Stefano Peschiera refleja cómo el deporte y la política pueden cruzarse en momentos decisivos. A pocas horas de los comicios, el respaldo del medallista olímpico añade un matiz simbólico a la campaña de Fujimori, reforzando la narrativa de que su candidatura representa, según sus simpatizantes, una opción de estabilidad frente a la incertidumbre.